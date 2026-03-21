Muere Robert Mueller, exdirector del FBI que armó la trama rusa, y Trump lo celebra

Publicado por Sabrina Martin 21 de marzo, 2026

El exdirector del FBI y exfiscal especial Robert Mueller falleció a los 81 años, según informó su familia este sábado. En un mensaje difundido en redes sociales, sus allegados confirmaron su muerte y solicitaron respeto a su privacidad.

La causa no fue precisada de inmediato, aunque se sabía que padecía enfermedad de Parkinson, diagnóstico hecho público en 2025.

La noticia generó reacciones inmediatas en el ámbito político. El presidente Donald Trump se pronunció poco después del anuncio con un mensaje crítico hacia quien lideró la investigación sobre la supuesta interferencia rusa en 2016.

“Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegro de que esté muerto. ¡Ya no puede hacer daño a inocentes!”, escribió Trump en redes sociales.

La investigación sobre Rusia

En 2017, el Departamento de Justicia designó a Mueller como fiscal especial para investigar la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016.Su investigación concluyó en un informe de 448 páginas que determinó que Rusia intentó influir en los comicios con la intención de beneficiar a Trump.

La investigación derivó en 37 cargos y siete declaraciones de culpabilidad, incluyendo procesos contra ciudadanos rusos, excolaboradores de la campaña de Trump y otras figuras vinculadas a su entorno.

Sin embargo, no se estableció una conspiración criminal entre la campaña de Trump y el gobierno ruso, un punto que el entonces presidente destacó reiteradamente al afirmar que no hubo “colusión”.

Testimonio y controversias



En 2019, Mueller compareció ante el Congreso durante horas de audiencias, donde se limitó a remitirse a su informe y evitó ir más allá de sus conclusiones escritas.

Desde la Casa Blanca, su testimonio fue calificado como una “vergüenza épica para los demócratas”, mientras Trump reiteró que la investigación había sido una “caza de brujas” impulsada por sus adversarios políticos.