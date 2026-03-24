El ICE pide a los políticos que no liberen a un inmigrante ilegal que degolló a una mujer en Salt Lake City
El hombre estaba bajo los efectos de la metanfetamina cuando atacó a una mujer en un callejón. La mujer se encuentra en estado crítico.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este lunes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) emitió una orden de arresto solicitando a los políticos que no liberen al delincuente mexicano ilegal, Jesús Alejandro Ramírez-Padilla, quien ha sido acusado de intento de asesinato en Salt Lake City, Utah.
Según informes locales, el presunto delincuente estaba bajo los efectos de la metanfetamina cuando atacó a una mujer en un callejón. Al parecer, Ramírez-Padilla la estranguló por la espalda y ella cayó al suelo. Supuestamente, sacó un cuchillo y le cortó la garganta varias veces. La mujer se encuentra en estado crítico.
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Ramírez-Padilla ha sido acusado de intento de asesinato, obstrucción a la justicia, agresión con agravantes y posesión de parafernalia de drogas.
“Jesús Alejandro Ramírez-Padilla es un peligroso criminal inmigrante ilegal que estranguló y degolló violentamente a una mujer en repetidas ocasiones”, declaró la subsecretaria interina Lauren Bis.
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En ese sentido, la agencia explicó que Jesús Alejandro Ramírez-Padilla entró ilegalmente al país en un lugar y momento desconocidos.
El ICE ha emitido una orden de detención en su contra para garantizar que no sea puesto en libertad y regrese a las comunidades estadounidenses.