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Murió Valerie Perrine, estrella de 'Superman'

La información fue confirmada por el directo de cine y su amigo cercano Stacey Souther. "Con profunda tristeza comparto la desgarradora noticia de que Valerie ha fallecido. Se enfrentó a la enfermedad de Parkinson con increíble coraje y compasión, nunca se quejó. Ella fue una verdadera inspiración que vivió la vida al máximo—y qué vida tan magnífica fue. El mundo se siente menos hermoso sin ella en él".

Valerie Perrine at home with her dogs 

Valerie Perrine at home with her dogs © 1978 Ulvis Alberts // CordonPress

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

Valerie Perrine, reconocida por su nominación al Oscar como mejor actriz por Lenny (1974) y por su participación en la saga de Superman, falleció este lunes en su casa de Beverly Hills a los 82 años. Padecía parkinson. 

La información fue confirmada por el directo de cine y su amigo cercano Stacey Souther: 

"Con profunda tristeza comparto la desgarradora noticia de que Valerie ha fallecido. Se enfrentó a la enfermedad de Parkinson con increíble coraje y compasión, nunca se quejó. Ella fue una verdadera inspiración que vivió la vida al máximo—y qué vida tan magnífica fue. El mundo se siente menos hermoso sin ella en él".

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En ese sentido, Souther informó de que se creó una recolección de fondos debido a que la actriz, tras una larga lucha con la enfermedad, se quedó sin dinero. La estrella había sido diagnosticada con Parkinson en 2015, dolencia que con el tiempo le fue quitando la movilidad y gran parte de su capacidad para comer y hablar.

"Por favor, considere donar, compartir y ayudar a difundir la noticia para su funeral GoFundMe. Su último deseo es ser puesto en paz en el cementerio Forest Lawn, pero después de más de 15 años luchando contra el Parkinson, sus finanzas están agotadas. Vamos a juntarnos para hacer realidad su último deseo, ella realmente se lo merece". 

La carrera de Valerie Perrine

Valerie Perrine fue una actriz estadounidense que alcanzó reconocimiento en la década de 1970, destacando especialmente por su interpretación en la película Lenny (1974), que le valió una nominación al Oscar como mejor actriz y el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes. También se hizo ampliamente conocida por su papel de Miss Eve Teschmacher en las películas de Superman (1978) y su secuela, donde aportó un toque distintivo dentro del cine de superhéroes de la época. A lo largo de su carrera participó en cine y televisión, consolidándose como una figura reconocible del cine estadounidense de esos años.

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