Murió Valerie Perrine, estrella de 'Superman'

Publicado por Williams Perdomo 24 de marzo, 2026

Valerie Perrine, reconocida por su nominación al Oscar como mejor actriz por Lenny (1974) y por su participación en la saga de Superman, falleció este lunes en su casa de Beverly Hills a los 82 años. Padecía parkinson.

La información fue confirmada por el directo de cine y su amigo cercano Stacey Souther:

"Con profunda tristeza comparto la desgarradora noticia de que Valerie ha fallecido. Se enfrentó a la enfermedad de Parkinson con increíble coraje y compasión, nunca se quejó. Ella fue una verdadera inspiración que vivió la vida al máximo—y qué vida tan magnífica fue. El mundo se siente menos hermoso sin ella en él".

En ese sentido, Souther informó de que se creó una recolección de fondos debido a que la actriz, tras una larga lucha con la enfermedad, se quedó sin dinero. La estrella había sido diagnosticada con Parkinson en 2015, dolencia que con el tiempo le fue quitando la movilidad y gran parte de su capacidad para comer y hablar.

"Por favor, considere donar, compartir y ayudar a difundir la noticia para su funeral GoFundMe. Su último deseo es ser puesto en paz en el cementerio Forest Lawn, pero después de más de 15 años luchando contra el Parkinson, sus finanzas están agotadas. Vamos a juntarnos para hacer realidad su último deseo, ella realmente se lo merece".