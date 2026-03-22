El director de un instituto de Oregón que festejó el asesinato de Charlie Kirk, encarcelado por posesión y distribución de pornografía infantil

Publicado por Israel Duro 22 de marzo, 2026

El director de un instituto de Oregón que celebró el asesinato de Charlie Kirk ha sido sentenciado a prisión por posesión y distribución de pornografía infantil. Jeremy Peter Williams, de 50 años, era el responsable del Rainier Junior / Senior High School, aunque se encontraba de baja remunerada, al parecer, precisamente por sus comentarios sobre la muerte del activista conservador.

Williams fue detenido en septiembre por la Oficina del Sheriff del condado de Cowlitz. Se presentaron 13 cargos contra él, relacionados con la posesión y distribución de material pornográfico de menores. Según WND, se declaró culpable de tres de las 13 acusaciones.

La noticia cobró mayor impacto después de que fuera compartida en las redes por el magnate Elon Musk.

Condenado a cinco años y un mes de prisión

De acuerdo con Oregon Live, Williams las autoridades llegaron a Williams a través de sitios de redes sociales que rastrearon imágenes a su dirección de Internet. Según las informaciones, el director no compartió imágenes de ninguno de los 800 estudiantes del Rainier Junior / Senior High School, la escuela con sede en Oregon de la que fue director a partir de 2022.

El juez del Tribunal Superior del Condado de Cowlitz Thad Scudder, condenó a Williams a cinco años y un mes de prisión, a los que añadió otros tres en libertad condicional. Además, deberá pagar 3.000 dólares en tasas judiciales. La sentencia ha provocado revuelo en las RRSS, con mucho usuarios lamentando que es "demasiado indulgente".