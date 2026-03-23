Muere Carrie‑Anne Fleming, la actriz de 'Supernatural', a los 51 años a causa de un cáncer de mama
La actriz canadiense Carrie‑Anne Fleming, reconocida por sus roles en series de televisión de culto —particularmente en Supernatural, donde interpretó a Karen Singer, y en iZombie, donde dio vida a Candy Baker—, murió el 26 de febrero a los 51 años en Sídney, debido a complicaciones derivadas de un cáncer de mama que enfrentó durante un largo período.
Su muerte fue confirmada por su compañero de reparto en Supernatural, Jim Beaver, quien la describió en un emotivo tributo como "mi amiga, mi amante, mi luz brillante, mi hermosa coprotagonista" y reveló que murió pacíficamente rodeada de sus seres queridos.
Una trayectoria versátil en televisión y cine
Nacida en Digby, Nueva Escocia, y criada en Victoria, Columbia Británica, Fleming comenzó su carrera con un papel recurrente en la serie de televisión Viper y también apareció en la popular película de Adam Sandler Happy Gilmore.
La actriz desarrolló una trayectoria versátil que incluyó apariciones en Masters of Horror, Motive, The 4400, Continuum, Supergirl, UnREAL, The L Word y otros proyectos de cine y televisión. Debutó en Supernatural como extra en 2006 antes de regresar en un papel recurrente en 2010.