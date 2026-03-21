El oeste, abrasado por la ola de calor

Un hombre pasea bajo el sol en Redondo Beach, California AFP .

Publicado por Virginia Martínez 21 de marzo, 2026

(AFP) La ola de calor récord que azota el oeste del país es un fenómeno que ocurre una vez cada 500 años.

El calor ha batido récords esta semana y se prevé que continúe durante el fin de semana en las ciudades del oeste del país, extendiéndose hacia la costa este.

Cuatro puntos de la zona desértica próxima a la frontera entre los estados de California y Arizona registraron el viernes 113 ºF, un récord nacional para el mes de marzo.

Los focos de calor están en inmediaciones de la ciudad de Yuma y el lago Martínez, en Arizona, y de Winterhaven y Ogilby, en California.

Según el portal weather.com, 65 ciudades registraron nuevas máximas para marzo, desde Arizona y California hasta Idaho, en el oeste de Estados Unidos.

El jueves, el Valle de la Muerte se abrasó con 104 °F, mientras que San Francisco, una ciudad a menudo fresca y con niebla, igualó su récord histórico de marzo con 84 °C.

En el usualmente frío Colorado, los esquiadores se lanzaron por las pistas sin camiseta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por calor extremo para gran parte del suroeste, desde Los Ángeles y la costa sur de California hasta la capital del juego en el desierto, Las Vegas.

Se emitieron advertencias para no dejar a niños o mascotas en los carros.