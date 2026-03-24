Disney presenta el tráiler de acción real de 'Moana': así luce Dwayne Johnson como Maui
La película se estrenará en cines el 10 de julio de 2026 y presenta a Catherine Lagaʻaia, debutante en cine, como la protagonista.
Disney ha revelado el primer tráiler de la versión de acción real de Moana, ofreciendo a los fans un vistazo detallado al esperado regreso de Dwayne Johnson como Maui, el semidiós embaucador que acompañará a la joven exploradora en su aventura por el océano.
La película se estrenará en cines el 10 de julio de 2026 y presenta a Catherine Lagaʻaia, debutante en cine, como Moana. La joven actriz australiana, nacida en 2006 y de raíces samoanas, proviene de una familia con fuerte tradición artística y promete aportar frescura y fuerza emocional al personaje que conquistó al público en la película animada de 2016.
Maui en carne y hueso
El tráiler muestra a Johnson retomando el papel que ayudó a definir la película original. Su aspecto físico y su caracterización respetan el diseño animado: melena abundante, tatuajes y carisma que capturan la esencia del semidiós. La cinta recrea momentos icónicos, como la interacción de Moana con Maui, el cangrejo Tamatoa, el pollito Heihei y la criatura de lava Te Kā. Además, varias de las canciones originales regresan, incluyendo 'I Am Moana' ('Song of the Ancestors'), con música de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi y Mark Mancina.
Entretenimiento
'Moana': el remake de acción real que deslumbra con su primer tráiler
Diane Hernández
Reparto y equipo creativo
- John Tui como el jefe Tui, padre de Moana.
- Frankie Adams como Sina, madre de Moana.
- Rena Owen como la abuela Tala.
La película está dirigida por Thomas Kail (Hamilton) y producida por Johnson, Dany García, Beau Flynn, Hiram Garcia, Lin-Manuel Miranda y Auli’i Cravalho, quien previamente prestó su voz a Moana en la película original y su secuela.
Esta combinación de talentos asegura continuidad narrativa y musical entre la versión animada y la de acción real.
La historia: fiel a la original
La trama sigue siendo la historia de la joven Moana, elegida por el océano para salvar su isla de Motunui. La película mantiene los elementos esenciales: el viaje de autodescubrimiento, el vínculo con su abuela Tala y la necesidad de enfrentarse a desafíos que solo el océano puede presentar. Maui, inicialmente reacio, acompaña a Moana en esta misión, mostrando tanto su fuerza como su humor característico.
Música y legado
La banda sonora, según indica la revista Variety, combina clásicos de la película animada con nuevas interpretaciones, manteniendo a Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi y Mark Mancina como responsables de la música. Esto asegura que la magia musical que acompañó a Moana en 2016 siga presente en la versión de acción real.
Con un reparto prometedor, un Maui más carismático que nunca y la magia del océano como telón de fondo, la adaptación de acción real de Moana busca mantener el espíritu de la película original mientras atrae a una nueva generación de espectadores. Solo resta esperar hasta julio para descubrir si la aventura cumple con las expectativas de los fans y se consolida como un nuevo éxito en la larga lista de remakes de Disney.