Disney presenta el tráiler de acción real de 'Moana': así luce Dwayne Johnson como Maui

Publicado por Diane Hernández 24 de marzo, 2026

Disney ha revelado el primer tráiler de la versión de acción real de Moana, ofreciendo a los fans un vistazo detallado al esperado regreso de Dwayne Johnson como Maui, el semidiós embaucador que acompañará a la joven exploradora en su aventura por el océano.

La película se estrenará en cines el 10 de julio de 2026 y presenta a Catherine Lagaʻaia, debutante en cine, como Moana. La joven actriz australiana, nacida en 2006 y de raíces samoanas, proviene de una familia con fuerte tradición artística y promete aportar frescura y fuerza emocional al personaje que conquistó al público en la película animada de 2016.

Maui en carne y hueso

El tráiler muestra a Johnson retomando el papel que ayudó a definir la película original. Su aspecto físico y su caracterización respetan el diseño animado: melena abundante, tatuajes y carisma que capturan la esencia del semidiós. La cinta recrea momentos icónicos, como la interacción de Moana con Maui, el cangrejo Tamatoa, el pollito Heihei y la criatura de lava Te Kā. Además, varias de las canciones originales regresan, incluyendo 'I Am Moana' ('Song of the Ancestors'), con música de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi y Mark Mancina.

Reparto y equipo creativo

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John Tui como el jefe Tui, padre de Moana.

como el jefe Tui, padre de Moana. Frankie Adams como Sina, madre de Moana.

como Sina, madre de Moana. Rena Owen como la abuela Tala. ​

​La película está dirigida por Thomas Kail (Hamilton) y producida por Johnson, Dany García, Beau Flynn, Hiram Garcia, Lin-Manuel Miranda y Auli’i Cravalho, quien previamente prestó su voz a Moana en la película original y su secuela.



Esta combinación de talentos asegura continuidad narrativa y musical entre la versión animada y la de acción real. Además de Lagaʻaia y Johnson, el reparto incluye a:​La película está dirigida por Thomas Kail (Hamilton) y producida por Johnson, Dany García, Beau Flynn, Hiram Garcia, Lin-Manuel Miranda y Auli’i Cravalho, quien previamente prestó su voz a Moana en la película original y su secuela.Esta combinación de talentos aseguraentre la versión animada y la de acción real.

La historia: fiel a la original

La trama sigue siendo la historia de la joven Moana, elegida por el océano para salvar su isla de Motunui. La película mantiene los elementos esenciales: el viaje de autodescubrimiento, el vínculo con su abuela Tala y la necesidad de enfrentarse a desafíos que solo el océano puede presentar. Maui, inicialmente reacio, acompaña a Moana en esta misión, mostrando tanto su fuerza como su humor característico.

Música y legado

La banda sonora, según indica la revista Variety, combina clásicos de la película animada con nuevas interpretaciones, manteniendo a Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi y Mark Mancina como responsables de la música. Esto asegura que la magia musical que acompañó a Moana en 2016 siga presente en la versión de acción real.

Con un reparto prometedor, un Maui más carismático que nunca y la magia del océano como telón de fondo, la adaptación de acción real de Moana busca mantener el espíritu de la película original mientras atrae a una nueva generación de espectadores. Solo resta esperar hasta julio para descubrir si la aventura cumple con las expectativas de los fans y se consolida como un nuevo éxito en la larga lista de remakes de Disney.