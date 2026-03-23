Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, falleció a los 43 años tras una larga lucha contra el cáncer

Publicado por Diane Hernández 23 de marzo, 2026

Leonid Radvinsky, empresario ucraniano-estadounidense y propietario mayoritario de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, falleció a los 43 años tras una prolongada batalla contra el cáncer, informó la compañía en un comunicado este lunes.

"Lamentamos profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer", indicó OnlyFans, que añadió que la familia del empresario ha solicitado privacidad en estos momentos difíciles según refirió Reuters.

De Odesa a la cima del entretenimiento digital

Nacido en Odesa, Ucrania, la familia de Radvinsky emigró a Chicago durante su infancia. Tras años de discreción y escasas declaraciones públicas, Radvinsky adquirió en 2018 el 75 % de Fenix International Ltd., la empresa matriz de OnlyFans, transformando la plataforma británica en un fenómeno cultural que revolucionó la industria del contenido para adultos.

Su modelo permitía a los creadores cobrar directamente por su contenido, lo que abrió nuevas fuentes de ingresos para actores de cine para adultos y otros profesionales del entretenimiento durante la pandemia, señaló Bloomberg.

OnlyFans reportó en 2024 más de 4,6 millones de cuentas de creadores y unos 377 millones de seguidores, con ingresos de 1.400 millones de dólares, mientras Radvinsky percibió aproximadamente 1.800 millones en dividendos desde 2021, incluyendo 701 millones repartidos en 2025, según datos de la compañía.