El ICE pide al gobernador Pritzker no liberar a un inmigrante ilegal acusado del asesinato de una joven en Chicago

Publicado por Williams Perdomo 23 de marzo, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó de que este domingo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención solicitando a los políticos que defienden las políticas de ciudades santuario que no liberen a José Medina-Medina, un delincuente venezolano inmigrante ilegal arrestado por el asesinato de Sheridan Gorman, de 18 años, en Chicago, Illinois.

Según informes locales, Sheridan Gorman, estudiante de 18 años de la Universidad Loyola, fue asesinada a tiros la madrugada del jueves alrededor de la 1:00 mientras caminaba por un parque con amigos. Se acusa a Medina-Medina de acercarse a ella con una máscara y armado con una pistola. Cuando ella intentó huir, él disparó y la hirió. Gorman recibió un disparo y fue declarada muerta en el lugar.

El sospechoso fue liberado antes por el Gobierno de Joe Biden ​Las autoridades detallaron que el 9 de mayo de 2023, Medina-Medina fue detenido por la Patrulla Fronteriza y puesto en libertad en el país bajo la Administración Biden. Posteriormente, fue liberado de nuevo el 19 de junio de 2023, tras ser arrestado por hurto en una tienda en Chicago, Illinois.

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​"Sheridan Gorman tenía toda la vida por delante antes de que este asesino a sangre fría decidiera acabar con ella. Fue víctima de las políticas de fronteras abiertas y de los políticos que defienden las ciudades santuario, quienes LIBERARON a este inmigrante ilegal DOS VECES antes de que cometiera este atroz asesinato", declaró la subsecretaria interina Lauren Bis.

Bis expresó que “exigimos al gobernador JB Pritzker y a los políticos de Chicago que defienden las ciudades santuario que se comprometan a no liberar a este inmigrante ilegal criminal de la cárcel y devolverlo a los barrios estadounidenses”.

Ya en diciembre de 2025, el director de ICE, Todd Lyons, envió una carta al fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, pidiéndole que priorizara la seguridad de los estadounidenses y que respetara las órdenes de arresto de ICE contra los más de 4.000 inmigrantes ilegales con antecedentes penales que se encontraban bajo custodia del estado, entre ellos asesinos, depredadores sexuales y personas condenadas o acusadas de delitos relacionados con armas.