Los Pistons detienen a los Lakers; los Thunder extienden su racha a costa de los 76ers

Publicado por Alejandro Baños 24 de marzo, 2026

Los líderes de cada una de las conferencias no fallaron en su última cita. En el lado este de la NBA, los Detroit Pistons dieron una dosis de realidad a los Los Angeles Lakers, mientras que, en el oeste, los Oklahoma City Thunder prolongaron su buen estado de forma al deshacerse de los Philadelphia 76ers en Pensilvania.

Una jornada que estuvo marcada por la gravísima lesión de rodilla que sufrió el alero de los Golden State Warriors Moses Moody frente a los Dallas Mavericks en el American Airlines Center de Texas.

El motor de los Pistons no gripa

Tras casi dos décadas desaparecido de la plana mayor de la mejor liga de baloncesto del mundo y en las que apenas apareció su nombre en los Playoffs de la NBA en contadas ocasiones, este año parece que el sol vuelve a brillar en Detroit. Con su presencia en la fase final de la temporada ya asegurada, los Pistons sumaron su cuarto triunfo consecutivo, esta vez en su estadio frente a los Lakers (113-110).

La franquicia angelina, que acudía al Little Caesars Arena con una racha de nueve victorias, sucumbió frente a los líderes de la Conferencia Este. Con 30 puntos —mejor marca personal—, Dannis Jenkins brilló, mientras que Jalen Duren completó un doble-doble (20 puntos y 11 rebotes). Del lado visitante, Luka Doncic fue el máximo anotador (32 puntos) y, pese a que terminó con dobles figuras, LeBron James dejó mucho que desear (12 puntos y 10 asistencias).

Un trueno que sigue resonando

Mientras que en el lado este dominan los Pistons, en el oeste imperan los Thunder. Una situación que perdura desde principios de la temporada pasada. Los vigentes campeones de la NBA prolongaron su buen momento, esta vez a costa de los 76ers (103-123), logrando su duodécima victoria consecutiva. Philadelphia tendrá que seguir remando para intentar estar en los Playoffs de la NBA.

Con una actuación más comedida que de costumbre, la estrella de los Thunder y MVP de la pasada temporada, Shai Gilgeous-Alexander, aportó 22 puntos. Sus compañeros de armas, Jalen Williams y Chet Holmgren, anotaron 18 y 17 puntos, respectivamente, mientras que Isaiah Hartenstein alcanzó el doble-doble (10 puntos y 12 rebotes). Por parte de los locales, destacó V. J. Edgecombe, máximo anotador del juego (35 puntos).

Un triunfo opacado por la lesión de Moody

Noche de luces y sombras para los Warriors en Dallas. La franquicia de San Francisco consiguió revertir su tendencia y venció a los Mavericks (131-137) tras tres derrotas consecutivas. Sin embargo, el triunfo quedó en un segundo plano debido a la gravísima lesión que sufrió Moses Moody en su rodilla izquierda cuando se disponía a sumar dos puntos en el marcador de los californianos. El director técnico, Steve Kerr, informó de que la lesión de su jugador puede ser de larga duración.

A pesar de tener que ser retirado en camilla del juego, Moody acabó siendo el máximo anotador de los Warriors (23 puntos). Kristaps Porzingis y Brandin Podziemski colocaron 22 y 20 puntos, respectivamente. Del lado local, solo el número uno del último Draft de la NBA, Cooper Flagg, dio la cara (32 puntos).