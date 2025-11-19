Crece la competencia: Flydubai firma un acuerdo con Boeing para la compra de 75 aviones

Publicado por Virginia Martínez 19 de noviembre, 2025

La aerolínea de bajo coste Flydubai anunció este miércoles haber firmado un acuerdo con Boeing para la compra de 75 aviones 737 MAX, por un valor de 13.000 millones de dólares, en el tercer día del salón aeronáutico de Dubái, de acuerdo al reporte de AFP.

Un día antes la compañía ya había anunciado un acuerdo preliminar con el competidor europeo de Boeing, Airbus, que incluía un pedido en firme de 150 A321neo, valorado en 24.000 millones de dólares.

El grupo informó también en un comunicado de un pedido en firme "de 75 aviones 737 MAX, por un valor de 13.000 millones de dólares, y opciones para otros 75 aviones adicionales", refirió la agencia de noticias.

El transportista del rico emirato del Golfo opera una flota de más de 90 aviones Boeing 737.

La competencia entre Emirates y FlyDubai

Este anuncio supone un impulso para el fabricante estadounidense, que intenta pasar página tras un periodo difícil marcado por accidentes mortales, juicios, una huelga en su división de defensa y retrasos en las entregas.

El lunes el gigante emiratí Emirates había anunciado un pedido de 65 Boeing 777X, valorado en 38.000 millones de dólares.