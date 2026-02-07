NBA: los Pistons aplastan a los Knicks y Boston logra una remontada ante los Heat

Publicado por Carlos Dominguez 7 de febrero, 2026

Los líderes de la Conferencia Este de la NBA vencieron con autoridad a los New York Knicks, mientras que Boston protagonizó una remontada de 22 puntos ante Miami para llevarse el triunfo.

Estas fueron las imágenes más destacadas de la jornada en la NBA:

Los Knicks sufren una paliza

El duelo entre dos de los grandes aspirantes del Este quedó lejos de las expectativas: los Knicks cayeron por un contundente 118-80 en su visita a los Detroit Pistons, líderes de la conferencia con un registro de 38-13.

Los Knicks (33-19), que llegaban con una racha de ocho triunfos seguidos, fueron superados a partir del segundo cuarto por Cade Cunningham (11 puntos), quien apenas necesitó 22 minutos en cancha, y por el resto de sus compañeros, que dominan con comodidad la Conferencia Este.

Con la derrota, los Knicks descendieron al tercer puesto, ya que fueron superados por Boston Celtics (34-18).

Vucevic se estrena con los Celtics

Ante su afición, los Celtics remontaron una desventaja de 22 puntos y consiguieron una vibrante victoria por 98-96 frente a los Miami Heat, manteniéndose a 4,5 triunfos de los Pistons.

El alero Andrew Wiggins, autor de 26 puntos, había guiado a Miami hasta que Boston reaccionó en el tercer cuarto, impulsado por Jaylen Brown (29 puntos y 7 rebotes) y Payton Pritchard (24 puntos).

Davion Mitchell (13 puntos) erró el triple que habría dado la victoria al Heat en los segundos finales, poco después de un tapón crucial de Derrick White (21 puntos y 5 asistencias).

En su debut con los Celtics, el pívot montenegrino Nikola Vucevic —llegado desde los Chicago Bulls el jueves, en el cierre del mercado de traspasos— firmó un doble-doble de 11 puntos y 12 rebotes saliendo desde el banquillo.

James presencia la derrota de los Timberwolves

A pesar de los 35 puntos de Anthony Edwards, los Minnesota Timberwolves sufrieron una sorpresiva derrota por 119-115 ante los New Orleans Pelicans, bajo la mirada en primera fila de James Rodríguez, la nueva figura deportiva de la región.

Horas antes, el capitán de la selección colombiana había sido presentado como el nuevo referente del Minnesota United de la MLS.

El exmediocampista del Real Madrid no tardó en asistir a un partido de la NBA, una de sus grandes pasiones, en una noche en la que los Timberwolves dejaron escapar una ventaja de 18 puntos a comienzos del tercer cuarto.

Saddiq Bey brilló para los Pelicans con 30 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias, acompañado por Zion Williamson, que aportó 29 unidades.

Ambos equipos protagonizaron un cierre vibrante: el pívot francés Rudy Gobert (12 puntos y 16 rebotes) interceptó un pase lateral a 1:30 del final y convirtió tiros libres para igualar 112-112.

Sin embargo, Gobert no pudo frenar a Williamson, quien anotó cerca del aro y sumó un tiro libre adicional para poner a los visitantes arriba por dos puntos a 36 segundos del cierre.

Edwards tuvo dos oportunidades para empatar, pero falló ambos lanzamientos, bien defendido en el uno contra uno por el camerunés Yves Missi.