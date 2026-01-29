El canciller danés destaca que las conversaciones con EEUU sobre Groenlandia fueron "muy constructivas"

Publicado por Carlos Dominguez 29 de enero, 2026

El canciller danés, Lars Lokke Rasmussen, afirmó este jueves que su nivel de optimismo ha aumentado tras mantener unas conversaciones "muy constructivas" con Estados Unidos acerca de Groenlandia.

"Hemos tenido ayer [miércoles] la primera reunión de alto nivel en Washington sobre el tema groenlandés", dijo Rasmussen antes de un encuentro de la UE en Bruselas. "Fue bien, en un ambiente y tono muy constructivos, y se planifican nuevas reuniones", aseguró.

"No es que las cosas estén resueltas, pero está bien", dijo Rasmussen, quien añadió que hoy se siente "un poco más optimista que hace una semana".

Las conversaciones tienen lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera marcha atrás la semana pasada en sus amenazas de tomar control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca que forma parte de la UE y la OTAN.

"Hubo un desvío. Las cosas estaban escalando, pero ahora estamos de nuevo en el buen camino", dijo el diplomático danés.

Un acuerdo previo con la OTAN

Las amenazas de Donald Trump respecto a Groenlandia provocaron una crisis dentro de la OTAN, pero el mandatario terminó retirando su intención de tomar control del territorio tras asegurar que había logrado un acuerdo "marco" con el jefe de la alianza, Mark Rutte, destinado a reforzar la influencia estadounidense.

"He dicho en muchas ocasiones que, por supuesto, compartimos las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos respecto al Ártico, esto es algo que queremos resolver en estrecha cooperación", dijo Rasmussen.

Como parte del acuerdo con Washington, se prevé que la OTAN aumente su presencia y operaciones en el Ártico. Además, Dinamarca y Groenlandia podrían reabrir con la Administración Trump la negociación del tratado de 1951 que regula el despliegue de tropas estadounidenses en la isla.