Estas son las celebrities que aseguraron que abandonarían EEUU tras la victoria de Trump ¿Se atreverán?

Publicado por Verónica Silveri Pazos Verificado por 11 de noviembre, 2024

Numerosas celebridades estadounidenses mostraron su respaldo a Kamala Harris en las elecciones presidenciales. A pesar de todo este apoyo, la demócrata fue derrotada abrumadoramente por el presidente electo Donald Trump.

Trump -quien además de su gran carrera política y ser conocido por ser un brillante empresario- tuvo un paso por el cine y la televisión (con participaciones en películas como Mi Pobre Angelito y en el reality show El Aprendiz) restó importancia al apoyo de figuras como Jennifer López, Beyonce y Taylor Swift hacia Harris.

Sin embargo, con la aplastante victoria de Trump varias celebridades han expresado públicamente su preocupación y hasta intenciones de abandonar el país (esto ya sucedió en 2016 en el primer mandato de Trump).

Celebridades que preparan maletas ¿Lo cumplirán?



Entre los que evalúan marcharse del país se encuentra América Ferrera, protagonista de la versión estadounidense de Yo soy Betty la fea, titulada Ugly Betty. Según el Daily Mail, Ferrera planea mudarse al Reino Unido junto a su esposo Ryan Piers Williams y sus dos hijos, Sebastián, de seis años, y Lucía, de cuatro. La actriz, de 40 años, lamentó la derrota de Harris y expresó su desconcierto ante la victoria de Trump.

La reconocida actriz Sharon Stone, conocida por sus papeles en Bajos instintos y El especialista, también ha expresado su descontento. En una declaración previa al Daily Mail, Stone comentó: "Estoy considerando comprar una casa en Italia", anticipando los resultados. "Esta es una de las primeras veces en mi vida que veo a alguien postularse con una plataforma de odio y opresión".

Cher, icono de la música, también mencionó que podría mudarse si Trump ganaba. En una entrevista con The Guardian, declaró: "Casi me sale una úlcera la última vez. Si él regresa, esta vez me iré".

Sophie Turner, actriz de Game of Thrones, se comprometió a regresar al Reino Unido, su país natal, si Trump obtenía la victoria. Por su parte, la joven estrella Billie Eilish, de 22 años, expresó su frustración en redes sociales tras el anuncio de los resultados: "Es una guerra contra las mujeres", escribió en Instagram.

Reacciones y más mudanzas: Samuel L. Jackson, Stephen King, Ariana Grande y más figuras

Como lo mencionamos anteriormente, no es la primera vez que celebridades expresan su intención de dejar el país en caso de una victoria de Trump. En las elecciones de 2016, personalidades como Whoopi Goldberg y Miley Cyrus también aseguraron que iban a partir, aunque finalmente nunca lo hicieron.

Ariana Grande también mostró su preocupación por el resultado electoral, mientras que Christina Applegate, otra de las estrellas que apoyaban a Harris, confesó que su hija de 13 años, Sadie, había llorado al conocer los resultados, temiendo por sus derechos en el futuro.

La actriz Lena Dunham, famosa por su serie Girls, manifestó sus deseos de mudarse a Canadá. Al respecto, afirmó: "Amo Canadá. Es un gran país, y puedo trabajar desde allí sin problema".

Samuel L. Jackson, en un episodio reciente del programa de Jimmy Kimmel, se sumó a las voces críticas y declaró: "Si ese hijo de p***… se convierte en presidente, mudaría mi trasero negro a Sudáfrica".

La cantante y actriz Barbra Streisand también expresó en agosto pasado que no soportaría otro mandato de Trump y consideraría mudarse a Canadá o incluso a Australia. Del mismo modo, el escritor Stephen King, autor de obras de terror mundialmente reconocidas, indicó que está dispuesto a cruzar la frontera hacia Canadá ya que el republicano asumirá nuevamente el liderazgo del país.