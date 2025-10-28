Amazon anuncia que recortará 14.000 puestos de trabajo como parte de una "reducción global"

Publicado por Carlos Dominguez 28 de octubre, 2025

Amazon anunció este martes el despido de 14.000 empleados, principalmente en puestos corporativos, como parte de una estrategia para reducir costos y aumentar la inversión en inteligencia artificial.

Los recortes estarán centrados en trabajadores que cumplen funciones de soporte o estrategias, como recursos humanos, publicidad y altos ejecutivos.

"Las reducciones que anunciamos hoy son una continuación de los esfuerzos por fortalecernos aún más al reducir más la burocracia, suprimir capas y mover recursos para garantizar que estamos invirtiendo en nuestras mayores apuestas", explicó en un comunicado Beth Galetti, vicepresidente de recursos humanos y tecnología.

"Esto incluirá reducciones en ciertas áreas y contrataciones en otras, pero significará una reducción general de unos 14.000 puestos" de trabajo en el área corporativa de Amazon, agregó.

Amazon no aclara en dónde son los despidos

Los empleados afectados están siendo notificados desde el martes. Sin embargo, el gigante del comercio digital todavía no ha precisado en qué parte del mundo se realizarán los recortes, aunque indicó que será una "reducción global".

Amazon emplea a unos 350.000 trabajadores corporativos en Estados Unidos, por lo que si los despidos se concentran en el país, representarían aproximadamente el 4% de esa plantilla.

¿Más máquinas, menos gente?

Por ahora, los recortes no afectarán a los centros de distribución, que representan la mayoría de los más de 1,5 millones de empleados de Amazon.

No obstante, de acuerdo a AFP, las preguntas sobre el futuro de los trabajadores de la empresa —el segundo mayor empleador en Estados Unidos— también surgen en los almacenes, donde Amazon está acelerando la automatización mediante robots e inteligencia artificial.