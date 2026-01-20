México entrega a EEUU a 37 miembros de organizaciones criminales

Publicado por Williams Perdomo 20 de enero, 2026

El Gobierno de México anunció este martes que entregó a Estados Unidos a 37 miembros de organizaciones criminales, en un contexto de presión renovada de Washington para que soldados estadounidenses entren en territorio mexicano para combatir a los cárteles.

Es la tercera entrega de este tipo que realiza México desde 2025 y, con ella, suman ya 92 miembros del crimen organizado enviados a Estados Unidos. El anuncio tiene lugar poco más de una semana después de que Donald Trump conversara con la presidente Claudia Sheinbaum sobre seguridad.

"La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional", dijo en X el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch.

El funcionario agregó que a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense, "se desarrolló el compromiso de no solicitar la pena de muerte" para las personas enviadas a Estados Unidos.

Añadió que los miembros de organizaciones criminales fueron llevados a Washington, Nueva York, Pensilvania, San Antonio (Texas) y San Diego (California), a bordo de siete aeronaves militares.

Entre los capos entregados está Pedro Inzunza Noriega, número dos del otro poderoso cártel de los Beltrán Leyva, antiguos aliados del cártel de Sinaloa y a quien Estado Unidos buscaba por "narcoterrorismo".

Renovada presión de Trump

En una primera entrega realizada el 28 de febrero de 2025, México envió a Estados Unidos a 29 presuntos narcotraficantes, entre ellos, el veterano capo Rafael Caro Quintero, a quien Estados Unidos reclamaba por el homicidio del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena.

En ese momento fueron enviados también Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de la organización criminal Los Zetas, entre otros dirigentes de organizaciones criminales.

Durante una segunda entrega en agosto, México envió a otros 26 capos a Estados Unidos, entre ellos integrantes de "alto perfil" de los Cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.

En ese momento fue enviado Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder de las organizaciones criminales La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

México enfrenta renovadas presiones del gobierno de Donald Trump para frenar el tráfico de drogas a su territorio, en particular, el letal fentanilo.