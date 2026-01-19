Murió a los 93 años el diseñador italiano Valentino
Valentino Garavani fue uno de los diseñadores de alta costura más destacados de su época y lució sus creaciones entre las figuras más importantes de la élite internacional, desde Elizabeth Taylor y Nancy Reagan hasta Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.
El diseñador italiano Valentino Garavani falleció a los 93 años. La información fue confirmada este lunes por la agencia italiana ANSA.
Este legendario diseñador falleció en su casa de Roma, reportó la agencia, citando a la Fundación Valentino Garavani y a la pareja del modisto, Giancarlo Giammetti.
"Falleció hoy en Roma, en la serenidad de su residencia en la Vía Apia, rodeado de sus seres queridos. El velatorio se celebrará el miércoles y el jueves de 11:00 a. m. a 6:00 p. m. en la Piazza Mignanelli, sede histórica de la casa de moda; el funeral se celebrará el viernes a las 11:00 a. m. en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.", reseñó la agencia.
Conocido simplemente como Valentino, fue uno de los diseñadores de alta costura más destacados de su época y lució sus creaciones entre las figuras más importantes de la élite internacional, desde Elizabeth Taylor y Nancy Reagan hasta Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.
Tanto en la pasarela como en su vida personal, Valentino derrochaba lujo hasta el último detalle de su impecable peinado y su bronceado color caramelo.
"Hoy, Italia pierde a una leyenda"
"Valentino, el maestro indiscutible del estilo y la elegancia y el símbolo eterno de la alta moda italiana. Hoy, Italia pierde a una leyenda, pero su legado seguirá inspirando a generaciones. Gracias por todo", dijo la italiana.