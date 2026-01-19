Nigeria: bandas armadas secuestran al menos 163 cristianos de dos iglesias

Publicado por Williams Perdomo 19 de enero, 2026

Bandas armadas secuestraron a 163 fieles cristianos después de asaltar dos iglesias en el estado de Kaduna, en el norte de Nigeria, este domingo. La información fue confirmada por un miembro del clero que conversó con AFP.

"Los atacantes llegaron en gran número, bloquearon la entrada a las iglesias y obligaron a los fieles a salir al bosque", dijo el lunes el reverendo Joseph Hayab, director de la Asociación Cristiana de Nigeria para el norte del país.

"El número real que capturaron fue 172, pero nueve escaparon, por lo que 163 están con ellos", agregó Hayab, quien vive en la ciudad de Kaduna.

Un informe de seguridad de la ONU visto por AFP el lunes también señaló que más de 100 personas fueron secuestradas.

Hombres armados allanaron las dos iglesias durante la misa dominical en la aldea de Kurmin Wali, en el distrito predominantemente cristiano de Kajuru.

Es el último de una ola de secuestros que afectan a cristianos en Nigeria.