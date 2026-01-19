Tragedia ferroviaria en España: el número de muertos se eleva a 39, y se cuentan más de 100 heridos

Imagen del descarrilamiento y accidente del tren de Adamuz, España AP / Cordon Press

España vive una de las peores tragedias ferroviarias de los últimos años tras el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido la noche del domingo en las inmediaciones de la estación de Adamuz, en la provincia de Córdoba. El siniestro deja hasta el momento 39 personas fallecidas y más de 120 heridas, según datos oficiales de la Junta de Andalucía.

El accidente se produjo cuando un tren de la compañía privada Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid, se descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 e invadió la vía contigua, por la que circulaba un convoy Renfe Alvia en dirección sur. El impacto fue inevitable y de gran violencia, dejando varios vagones destrozados y a decenas de pasajeros atrapados entre los restos.

En el tren Iryo viajaban cerca de 300 personas. Hasta ahora, 48 heridos permanecen hospitalizados, entre ellos cinco menores y 12 pacientes en unidades de cuidados intensivos, mientras que 74 afectados ya han recibido el alta médica.

Ministro de Transportes: "Nadie sabe las causas"

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, asegura que después de tres horas sobre el terreno han constatado la gravedad de lo sucedido y las "terribles consecuencias" pero asegura que en este momento "nadie sabe" las causas del accidente.

Por tanto ha pedido "prudencia" ante "análisis precipitados" y "basados en meras especulaciones", ha señalado en un mensaje en X.

Puentes aseguró en su escrito que el número de fallecidos no es definitivo.

Amplio despliegue de emergencia

La Unidad Militar de Emergencias (UME) movilizó 40 efectivos y 15 vehículos, que se sumaron a los servicios sanitarios, bomberos y Guardia Civil en las labores de rescate e identificación de víctimas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confirmó que será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios la encargada de esclarecer las causas y que el Instituto de Medicina Legal de Córdoba centraliza la identificación de los fallecidos.

"Estamos ante un amasijo de hierros extremadamente complejo de mover", señaló Moreno, quien también anunció la visita del ministro de Transportes, Óscar Puente, al lugar del accidente.

Refuerzan los vuelos de conexión a entre Málaga y Madrid tras el accidente Air Europa vuelos entre Málaga y Madrid tras el accidente ferroviario de Adamuz que dejó fuera de servicio la alta velocidad en ese corredor.



Desde este martes y hasta el viernes, la aerolínea operará un vuelo adicional por trayecto cada día, pasando de cuatro a cinco frecuencias diarias, con aviones de 180 plazas. La compañía señaló que evaluará la evolución de la demanda para decidir si mantiene el refuerzo en los días siguientes. anunció que aumentará temporalmente sustras el accidente ferroviario de Adamuz que dejó fuera de servicio la alta velocidad en ese corredor.Desde este martes y hasta el viernes, la aerolínea operará, pasando de cuatro a cinco frecuencias diarias, con aviones de 180 plazas. La compañía señaló que evaluará la evolución de la demanda para decidir si mantiene el refuerzo en los días siguientes.

Circulación suspendida y primeras hipótesis

La colisión obligó a suspender la alta velocidad entre Madrid y Andalucía (Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva). El presidente de Renfe descartó de forma preliminar un error humano y apuntó a posibles fallos en el material móvil de Iryo o en la infraestructura ferroviaria.

Este extremo cobra relevancia a la luz de antecedentes técnicos en la zona.

Servicios suspendidos:

Un total de 98 trenes de Renfe, Iryo y Ouigo con destino al sur de España fueron cancelados este lunes como consecuencia del accidente de Ademuz, según fuentes de Adif.

Renfe suspendió 72 conexiones, de ellos 58 de AVE y 14 de Alvia, Iryo 20 y Ouigo seis.

Las fuentes por El Mundo consultadas prevén que mañana martes continuará un número elevado de trenes suspendidos.

Un tramo con historial de incidencias

El tramo Adamuz–Villanueva de Córdoba, renovado en mayo de 2025, había registrado problemas recurrentes en los sistemas de señalización, según reconoció el propio administrador de la infraestructura, Adif.

En junio se detectaron fallos en elementos críticos, entre ellos:

Contacto anómalo de chapas metálicas con el raíl en el viaducto de El Valle.

Averías en tarjetas de relés, componentes esenciales para el control de la circulación.

Estas incidencias provocaron retrasos y llevaron al Grupo Popular en el Senado a interpelar al Ministerio de Transportes. Aunque el Gobierno aseguró que los problemas fueron corregidos, nuevas anomalías se registraron en septiembre, octubre y diciembre.

Investigación en curso Las autoridades no descartan ninguna hipótesis mientras continúan las labores técnicas y judiciales. Fuentes oficiales advierten que la cifra de víctimas podría aumentar, dado el estado crítico de varios heridos.

​El siniestro supone un duro golpe para el sistema ferroviario español y reabre el debate sobre la seguridad de los tramos recientemente renovados y la convivencia entre operadores públicos y privados en la red de alta velocidad.

El Vaticano expresa el pesar del Papa por la tragedia ferroviaria en Córdoba

El papa León XIV manifestó este lunes su profunda consternación tras conocer el grave accidente de tren ocurrido en Adamuz (Córdoba), que ha dejado un elevado número de víctimas y heridos.

El mensaje fue transmitido mediante un telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.

En el comunicado, el Pontífice eleva oraciones por las personas fallecidas y hace llegar su más sincera condolencia a sus familiares, al tiempo que expresa su cercanía espiritual a los heridos y desea su pronta recuperación.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también compartió un escueto mensaje en sus redes sociales tras el accidente lamentando la situación:

"Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.", escribió Sánchez en X.

El descarrilamiento en Adamuz es el accidente ferroviario más grave en España desde el siniestro del Alvia en Angrois en el que 79 personas murieron en 2013. Al menos 156 personas han fallecido en accidentes de tren en el país en lo que va de siglo.