El abogado de Trump propone asilo para los judíos británicos

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 19 de enero, 2026

El abogado personal del presidente Donald Trump ha iniciado conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la posibilidad de ofrecer asilo a los judíos británicos, informó el domingo The Telegraph.

El Reino Unido"ya no era un lugar seguro para los judíos", dijo Robert Garson, según el informe. Durante una entrevista con el periódico, Garson dijo que había llegado a esa conclusión tras el asesinato de dos personas el 2 de octubre en una sinagoga de Manchester, en medio de la proliferación de expresiones de odio antisemita tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023..

Garson, él mismo de Manchester, dijo que no veía "ningún futuro" para los judíos en el Reino Unido. Añadió que el primer ministro británico, Keir Starmer, había permitido que floreciera el antisemitismo.

Garson discutió la idea con el rabino Yehuda Kaploun, el enviado especial de Estados Unidos para vigilar y combatir el antisemitismo, añadió, en calidad de miembro de la junta del Consejo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos. Garson, designado por Trump para el Consejo, comenzó a servir en él en mayo después de que Trump hubiera despedido a algunos miembros de la junta nombrados por Joe Biden.

"El Reino Unido ya no es un lugar seguro para los judíos. He hablado con el Departamento de Estado sobre si el presidente debería ofrecer a los judíos británicos asilo en Estados Unidos. Desde luego, no es una propuesta poco atractiva. Es una comunidad muy educada. He hablado con gente del Departamento de Estado y lo he mencionado en mi papel en la junta del Museo del Holocausto", dijo Garson, que se trasladó a Estados Unidos en 2008 tras trabajar en Londres como abogado.

Los judíos británicos son un segmento de la población que "habla inglés de forma nativa, que es educado y que no tiene una alta proporción de criminales,", dijo Garson, que vive en Florida.

El año pasado,Trump permitió la entrada en Estados Unidos de decenas de solicitantes de asilo afrikáners procedentes de Sudáfrica, de los que él y muchos otros han dicho que estaban siendo perseguidos por el Gobierno, o que se les negaba su protección, debido a su raza. Trump dijo que los afrikáners eran "víctimas de una injusta discriminación racial" patrocinada por el Estado, una afirmación rebatida por el gobierno sudafricano y algunos de los críticos de Trump.

Expresiones de odio



"Cuando miro lo que está pasando con los judíos en Gran Bretaña, y cuando miro los cambios demográficos, no creo -y he discutido esto con gente de la administración Trump- que haya un futuro para los judíos en el Reino Unido. Para mí, eso es particularmente triste,", dijo Garson a The Telegraph.

El fracaso de las autoridades a la hora de impedir las expresiones de odio hacia los judíos en la calle, incluso a través de la violencia, ha sido un factor significativo en la desestabilización de la sensación de seguridad de los judíos británicos, según Garson. La Fiscalía de la Corona no ha respetado la ley al negarse a presentar cargos contra manifestantes "en las calles de Gran Bretaña que se habían glorificado en la violación o muerte de judíos" tras las masacres del 7 de octubre de 2023, continuó.

Hubo "falta de voluntad política" para utilizar la Ley de Orden Público para reprimir a los manifestantes antiisraelíes, dijo Garson, que se ha especializado como abogado penalista en el Reino Unido. Starmer "ha hecho la vista gorda ante el antisemitismo. El primer ministro ha permitido que el antisemitismo rampante se convierta en algo habitual en la sociedad y ha permitido que provenga de aquellos que realmente no tienen en mente los mejores intereses de Gran Bretaña", añadió.

Zonas enteras de Gran Bretaña sucumbirían a la sharia si el islamismo fundamental no se controla, advirtió Garson. "Recuerden lo que les digo: vendrán a por los judíos y después a por sus bares. Muy, muy pronto tendréis zonas donde se aplique la sharia", dijo.

"En Gran Bretaña, ¿por qué nunca se ha prohibido el IRGC [Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán] y por qué no se ha sancionado a los Hermanos Musulmanes?", preguntó Garson.

Yair Lapid (Partido Yesh Atid), líder de la oposición israelí, dijo el lunes a JNS que estaba "muy preocupado" por el aumento global del antisemitismo.

"Tenemos que hacer hincapié en el hecho de que Israel es la patria de cada judío en la tierra y es más que bienvenido a venir aquí si se siente en peligro o reprimido de alguna manera," dijo, hablando después de una reunión de la facción.

"No sé si especificaría el Reino Unido, pero es cierto que en todo el mundo los judíos sienten que están siendo perseguidos de nuevo", añadió Lapid. "Por lo tanto, tenemos que abrir nuestras puertas y hacer más de lo que este Gobierno está haciendo ahora para darles la bienvenida a casa".

