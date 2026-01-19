Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 19 de enero, 2026

El equipo de la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, preguntó al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, durante el proceso de selección de candidatos para 2024 si alguna vez había sido un "agente" de Israel, según una copia anticipada de sus memorias obtenida por The New York Times el domingo.

En Where We Keep the Light, Shapiro, que es judío y cuya residencia oficial en Harrisburg fue blanco de un ataque ataque incendiario antisemita el año pasado, dice que el equipo de Harris se centró mucho en sus opiniones sobre Israel durante el proceso de selección.

"¿Había sido yo un agente doble para Israel?", escribió Shapiro, según el Times, describiendo una pregunta de última hora del equipo de la vicepresidente.

Se dice que Shapiro respondió que la pregunta era ofensiva y se le dijo: "Bueno, tenemos que preguntar." Escribió que aunque entendía que la asesora estaba "sólo haciendo su trabajo", el hecho de que a él, "el único judío", se le hicieran tales preguntas "decía mucho" sobre algunos miembros del equipo de Harris.

"Estas sesiones fueron completamente profesionales y de negocios", escribió el gobernador. "Pero tuve un nudo en el estómago durante todo esto".

Un representante de Harris no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, dijo el Times. El libro de Shapiro se publicará el 27 de enero.

Shapiro fue finalmente descartado, y Harris eligió como compañero de fórmula al gobernador de Minnesota, Tim Walz, que elogió a los manifestantes antiisraelíes por "hacerse oír por todas las razones correctas" y abogó por un Estado palestino.

En sus memorias de 2025, 107 Days, Harris se refirió a Shapiro enfrentándose a ataques relacionados con las acciones de Israel en la Franja de Gaza. Dijo que él había expresado sus críticas al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al tiempo que expresaba su preocupación por no estar satisfecho como número 2 de la candidatura.

Aaron Keyak, exenviado especial adjunto para vigilar y combatir el antisemitismo en el Departamento de Estado durante la Administración de Joe Biden, dijo a JNS el domingo que Shapiro se había enfrentado a una "investigación antisemita".

"La exigencia mínima de los judíos en Estados Unidos y nuestros aliados -incluso de aquellos en la función pública- es simplemente ser tratados como cualquier otro estadounidense, independientemente de su religión, etnia o raza", dijo Keyak.

"Aunque podemos asumir con seguridad que preguntar a todos los potenciales elegidos para la vicepresidencia si son agentes dobles israelíes no está incluido en la lista estándar, la pregunta obvia es por qué fue el gobernador Shapiro quien fue señalado en particular por el equipo de la presunta candidata presidencial demócrata", dijo el exenviado a JNS.

"La verdad es que casi con certeza sabemos por qué", dijo Keyak, quien actualmente forma parte de la junta asesora del Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo.

"Desgraciadamente, no es la primera vez que el Gobierno estadounidense o una campaña presidencial ha aplicado un doble rasero a los judíos estadounidenses durante el proceso de investigación de antecedentes de una amplia gama de funcionarios", declaró.

"Puedo hablar desde mi propia experiencia", continuó. "Durante mi proceso de evaluación, enfrenté preguntas en un entorno clasificado que mis colegas políticos no judíos no tuvieron que responder".

Keyak concluyó afirmando que "las preguntas antisemitas son antiamericanas y no representan lo mejor que ofrece el Partido Demócrata. Ahora, y especialmente durante la próxima campaña presidencial, debemos exigir algo mejor".

©JNS