El kibutz Be'eri elige una casa demolida como monumento conmemorativo del 7 de Octubre

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 19 de enero, 2026

El kibutz Be'eri ha decidido conservar intacta una de las casas incendiadas por Hamás en el asalto del 7 de octubre de 2023 como testimonio de los horrores del peor ataque perpetrado en un día contra el pueblo judío desde el Holocausto.

La iniciativa de la comunidad, situada a ocho kilómetros de la Franja de Gaza, de seguir adelante y demoler el resto de las casas destruidas en el ataque cuenta con la oposición de algunas familias en duelo, pero es vista como un intento de seguir adelante y reconstruirse.

La casa elegida está en las afueras de la comunidad y pertenece a una familia que se encontraba en el extranjero en el momento de la invasión terrorista.

"Mi postura era que debíamos destruirlo todo y no dejar rastro, no convertir el kibutz en Auschwitz o en un lugar de peregrinación para los visitantes", dijo el propietario Yogev Dvori a Ynet. "Simplemente borrarlo todo y conmemorar a personas queridas, no edificios".

Los Dvori, que aún no se han mudado de nuevo a Be'eri, planean volver a una nueva casa actualmente en construcción.

Después de que los residentes votaran a favor de demoler todas las casas destruidas menos una, el ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu, dijo que estaba considerando designar algunas de ellas como patrimonio nacional.

El kibbutz fue la comunidad más afectada por el ataque del 7 de Octubre: 101 civiles -el 10% de sus residentes- y 31 miembros del personal de seguridad fueron asesinados, y 32 rehenes fueron llevados a la Franja.

También murieron al menos 100 terroristas gazatíes y 18 fueron capturados por las Fuerzas de Defensa de Israel y la fuerza de seguridad del kibutz.

© JNS