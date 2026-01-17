Playoffs de la NFL: una nueva generación de quarterbacks pide paso

Publicado por Hayden King 17 de enero, 2026

Los playoffs de la NFL están en pleno apogeo, con la Ronda Divisional de este fin de semana prometiendo una nueva tanda de partidos competitivos, muy parecidos a los del Wild Card Weekend de la semana pasada. El camino hacia la Super Bowl LX está muy abierto, sin un claro favorito entre los ocho finalistas.

La Super Bowl de este año contará con dos nuevos equipos, ya que el campeón del año pasado, los Philadelphia Eagles, ya está eliminado, y el subcampeón, los Kansas City Chiefs, se ha perdido los playoffs por completo.

Sin estos grandes nombres, equipos que han estado en la cúspide de la gloria en los últimos años como los San Francisco 49ers y Buffalo Bills ven esto como una gran oportunidad para finalmente abrirse paso.

Sin embargo, en su camino se interponen cuatro jóvenes quarterbacks dispuestos a reclamar su asiento en el trono de la NFL antes de lo previsto: C.J. Stroud (Houston Texans), Drake Maye (New England Patriots), Bo Nix (Denver Broncos) y Caleb Williams (Chicago Bears). Por primera vez en la historia de la NFL, cuatro quarterbacks con tres años o menos de experiencia se clasifican para la segunda ronda de los playoffs. De hecho, tres de ellos son QBs de segundo año, lo que también es una primicia.

Dicho esto, si hubiera un equipo al que llamar favorito, sería los Seattle Seahawks o bien los Los Angeles Rams. Los dos rivales de división se enfrentaron en el partido de la temporada, en el que los Seahawks remontaron una desventaja de 16 puntos en el último cuarto para ganar y asegurarse el primer puesto de la NFC y la ventaja de campo en los playoffs.

Con cada equipo creyendo legítimamente que este podría ser su año, la Ronda Divisional 2026 sin duda dará a los aficionados cuatro partidos para recordar.

Buffalo Bills vs. Denver Broncos (sábado, 4:30 p.m. EST)



Los Broncos, primer cabeza de serie de la AFC, tendrán un duro duelo de apertura contra quizás el jugador individual más dominante de la liga: el mariscal de campo de los Bills, Josh Allen. En la victoria de la semana pasada sobre los Jacksonville Jaguars, Allen completó 28 de sus 35 pases para 273 yardas y 1 touchdown, añadiendo otras 33 yardas y 2 TDs por tierra.

Los Bills también cuentan con el máximo corredor de la temporada regular, James Cook, que acumuló 1.621 yardas por tierra y 12 touchdowns en el año. No tuvo mucho protagonismo en el partido de la semana pasada en Jacksonville, aunque podría ser más necesario en Denver, donde se prevé que las temperaturas ronden el punto de congelación durante la mayor parte del partido.

Los Broncos han tenido un gran año, liderados por el pasador de segundo año Bo Nix y el veterano entrenador en jefe Sean Payton. Tras empezar el año con un balance de 1-2, se recuperaron y ganaron 13 de sus últimos 14 partidos, lo que les valió el primer puesto de la conferencia y un bye en la primera ronda de los playoffs.

Nix dio grandes pasos en su segunda temporada, pasando para más de 3.900 yardas y 25 touchdowns, con sólo 11 intercepciones. El principal corredor de Denver, J.K. Dobbins, lleva lesionado desde noviembre. No jugará contra Buffalo, pero podría volver más adelante en los playoffs. Con él fuera, el ataque terrestre será liderado por el novato R.J. Harvey.

Sin embargo, la carta de presentación de los Broncos es su defensa. Están liderados por el cornerback estrella Patrick Surtain. Si bien sólo ha registrado 1 intercepción esta temporada, eso se debe principalmente a que los mariscales de campo casi ni miran hacia su lado del campo. Será un gran desafío para un equipo de los Bills con un cuerpo de receptores bastante débil.

Allen y los Bills buscarán finalmente abrirse paso en el escenario más grande de la NFL después de haber estado en el precipicio durante años. Han sido eliminados por Patrick Mahomes y los Chiefs en cuatro de los últimos cinco playoffs, pero con ellos fuera del panorama, las esperanzas son altas en Buffalo de que finalmente podrían superar la joroba.

San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks (sábado, 8 p.m. EST)



Estos dos rivales de división se enfrentarán por tercera vez en la temporada. El primero fue en la Semana 1, con una victoria de los 49ers por 17-13 en Seattle. El segundo resultó en una victoria por 13-3 para los Seahawks como visitantes en la Semana 18.

Los 49ers han estado plagados de lesiones durante toda la temporada, con el linebacker estrella Fred Warner como ejemplo más notable. El quarterback titular Brock Purdy se perdió casi la mitad de la temporada, pero fue suplido adecuadamente por el reserva Mac Jones, que tuvo un récord de 5-3 en sus inicios.

El receptor Brandon Aiyuk sufrió una brutal lesión de rodilla la temporada pasada, pero debido a su larga recuperación decidió alejarse del fútbol temporalmente a pesar de las esperanzas del equipo de que regresara este año. La baja más reciente fue la del veterano tight end George Kittle, que se rompió el tendón de Aquiles en la victoria de los 49ers sobre los Eagles en el partido de Wild Card de la semana pasada.

Sin embargo, para San Francisco está sano el corredor todoterreno Christian McCaffrey, que ha sido fundamental no sólo por tierra, sino también como receptor para Purdy.

No se esperaba que los Seahawks, al igual que los Broncos en la AFC, ocuparan el primer puesto de su conferencia. Liderados por el nuevo mariscal de campo Sam Darnold, quien tuvo un éxito similar con los Minnesota Vikings el año pasado pero finalmente fue despedido, los Seahawks han sido quizás el equipo más consistente de la liga.

Están liderados por una defensa feroz, encabezada por los linebackers Drake Thomas, DeMarcus Lawrence y Ernest Jones, así como el tackle defensivo Leonard Williams. En la secundaria, el safety Coby Bryant y el cornerback Devon Witherspoon son los líderes.

La estrella de Seattle, sin embargo, es el receptor Jackson Smith-Njigba, quien lideró toda la NFL con 1,793 yardas de recepción. También ocupó el sexto lugar en touchdowns de recepción con 10. Con sólo 23 años, es rápido como un rayo y crea separación tan bien como cualquier jugador de la liga y ha sido un factor importante en el éxito de Sam Darnold con los Seahawks.

Si este partido se parece en algo a los dos primeros, será de pocos goles y podría depender en gran medida de pérdidas de balón y grandes jugadas, lo que significa que Smith-Njigba y McCaffrey podrían marcar la diferencia.

Houston Texans vs. New England Patriots (domingo, 3 p.m. EST)



Este enfrentamiento presenta fuerza contra fuerza. La explosiva ofensiva de los Patriots se enfrentará a la dominante defensa de los Texans, y el empuje llegará inevitablemente.

Los Texans se recuperaron a finales de año para terminar la temporada con nueve victorias consecutivas, extendiendo la racha a 10 con la paliza de la semana pasada a los Pittsburgh Steelers en la Ronda de Comodines. Su defensa es la que menos yardas por partido permite a sus rivales y la segunda que menos puntos recibe.

La unidad está liderada por los pasadores Will Anderson Jr. y Danielle Hunter, así como por el esquinero Derek Stingley Jr. En el partido de la semana pasada, su defensa forzó tres pérdidas de balón y anotó dos touchdowns.

En la ofensiva, están liderados por el mariscal de campo de tercer año, C.J. Stroud. Sin embargo, su objetivo favorito, Nico Collins, se perderá el partido contra los Patriots por una conmoción cerebral. Sin él, Stroud tendrá que recurrir al receptor Christian Kirk y al ala cerrada Dalton Schulz para ayudar a su defensa a tener un margen de maniobra.

Los Patriots están liderados por otro joven quarterback, el sophomore Drake Maye, que es uno de los favoritos para ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP). Ha irrumpido con fuerza en su segundo año, pasando para 4.394 yardas y 31 touchdowns con sólo 8 intercepciones. Lideró la NFL en porcentaje de finalización (72%) y yardas por intento (8,9). Parece que en Nueva Inglaterra cuentan con otra estrella.

Maye se ve reforzado por un ataque de carrera de dos cabezas, Rhamondre Stevenson y el novato TreyVeyon Henderson, que proporcionan una mezcla de potencia y velocidad que hace que la ofensiva de los Pats sea extremadamente versátil. Por aire, el blanco preferido de Maye es el veterano Stefon Diggs, quien atrapó 85 pases para 1,013 yardas en el año, así como 4 touchdowns.

Los Texans enfrentarán una dura prueba contra esta ofensiva de los Patriots que ha incendiado la liga, pero su pass rush podría darle problemas a Maye. Aunque sólo ha lanzado 8 intercepciones, también ha sido derribado 47 veces, y 8 de ellas han sido pérdidas de balón. Establecer la carrera será clave para que los Patriots mantengan honesta a la línea defensiva de los Texans.

Los Angeles Rams vs. Chicago Bears (domingo, 6:30 p.m. EST)



El último enfrentamiento del fin de semana contará con dos equipos que protagonizaron remontadas tardías en sus partidos de la primera ronda de los playoffs.

Los Bears superaron a los Green Bay Packers por 25-6 en el último cuarto para obtener una emocionante victoria por 31-27 sobre sus eternos rivales. El mariscal de campo de segundo año Caleb Williams estuvo eléctrico en esa racha, mostrando todas las razones por las que fue la selección general número 1 en el Draft de la NFL 2024.

La ofensiva de los Bears fue una de las principales razones por las que pudieron conquistar lo que los expertos consideraban una de las divisiones más duras del fútbol americano. Junto a Williams, el veterano corredor DeAndre Swift ayuda tanto por tierra como en el juego de pase, y los receptores Rome Odunze y D.J. Moore, así como el ala cerrada Colston Loveland son objetivos clave por aire.

El orquestador detrás de este éxito ofensivo fue Ben Johnson. Tras años de éxito con los rivales de división de los Bears, los Detroit Lions, como coordinador ofensivo, Johnson dio el salto a Chicago este año como su nuevo entrenador jefe. Su filosofía de apostar por la explosividad le viene como anillo al dedo a Williams, cuya combinación de atletismo y talento con el brazo ya está a la altura de los mejores de la NFL.

En defensa, los Bears están liderados por el linebacker Tremaine Edmunds, así como por los backs defensivos Kevin Byard y Nashon Wright. Chicago lideró la NFL en intercepciones con 23, y forzar turnovers siempre es un elemento clave para ganar partidos de playoffs.

Los Rams también fueron puestos a prueba en su primer partido de playoffs, con el quarterback y candidato a MVP Matthew Stafford liderando a su equipo en un épico drive ganador para evitar la derrota contra los no favoritos Carolina Panthers. Los Ángeles es una de las selecciones de moda para la Super Bowl, pero los analistas no preveían que pasaran tantos apuros en Carolina, lo que llevó a muchos a preguntarse si este equipo era de verdad.

Sin embargo, los Rams tienen la constitución de un aspirante a la Super Bowl, y lo demostraron en la temporada regular. Liderados por el veterano Stafford y el entrenador en jefe Sean McVay, estuvieron en la contienda por el primer lugar general de la conferencia hasta que perdieron el thriller antes mencionado contra los Seahawks.

Cuentan con uno de los receptores más dominantes de la liga, Puka Nacua, que atrapó más de 1.700 yardas y 10 touchdowns esta temporada en sólo 16 partidos. A la cabeza de su ataque de carrera está Kyren Williams, que ha conseguido 1.252 yardas por tierra esta temporada, además de 10 touchdowns. Su compañero de campo, Blake Corum, también logró casi 750 yardas por tierra y 6 anotaciones adicionales.

Mientras que los aficionados de los Bears estaban eufóricos por su victoria, si caen por dos anotaciones ante los Rams y su sólido juego de carrera, intentar remontar el partido será mucho más difícil. Williams y compañía necesitarán una actuación más consistente esta vez para intentar derrotar a uno de los equipos con más talento de la liga.