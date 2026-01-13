Un exmiembro de la Marina es condenado a más de 16 años de prisión por espiar para China

Publicado por Williams Perdomo 13 de enero, 2026

El Departamento de Justicia informó de que un exmarinero de la Armada estadounidense fue condenada en una corte federal a más de 16 años de prisión por espiar para China. Se trata de Jinchao Wei, de 25 años, también conocido como Patrick Wei, que fue arrestado en agosto de 2023 por cargos de espionaje al llegar a trabajar en el buque de asalto anfibio USS Essex a la Base Naval de San Diego, puerto base de la Flota del Pacífico.

“Los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos juran apoyar y defender la Constitución de Estados Unidos (...) Este marinero en servicio activo de la Marina de los Estados Unidos traicionó a su país y comprometió la seguridad nacional de Estados Unidos. El Departamento de Justicia no tolerará este comportamiento. Estamos listos para investigar, defender y proteger los intereses del pueblo estadounidense”, dijo el fiscal general adjunto Todd Blanche en un comunicado.

En ese sentido, se conoció que tras un juicio de cinco días y un día de deliberaciones, el jurado condenó a Wei por seis delitos, entre ellos conspiración para cometer espionaje y exportación ilegal de datos técnicos relacionados con artículos de defensa, en violación de la Ley de Control de la Exportación de Armas y el Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas. Fue declarado inocente de un cargo de fraude de naturalización.

"Según las pruebas presentadas en el juicio, Wei, en su calidad de ayudante de maquinista, contaba con una autorización de seguridad estadounidense y tenía acceso a información confidencial de defensa nacional sobre el armamento, la propulsión y los sistemas de desalinización del buque. Los buques de asalto anfibio como el Essex se asemejan a pequeños portaaviones y permiten al ejército estadounidense proyectar poder y mantener su presencia, siendo la piedra angular de la preparación anfibia y las capacidades de ataque expedicionario de la Armada estadounidense", detalló el Departamento de Justicia.

El documento también detalló que las pruebas demostraron que, entre marzo de 2022 y su arresto en agosto de 2023, Wei, a petición de un oficial de inteligencia de China, envió fotografías y videos del Essex, le informó sobre la ubicación de varios buques de la Armada y describió las armas defensivas del Essex.

"También describió problemas con su buque y otros buques con base en la Base Naval de San Diego y otros lugares. Además, envió al oficial de inteligencia miles de páginas de información técnica y operativa sobre buques de guerra de superficie de la Armada como el Essex, que obtuvo de sistemas informáticos restringidos de la Armada", señaló el departamento.