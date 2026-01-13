Murió Scott Adams, padre de 'Dilbert' y bestia negra de la izquierda woke

Publicado por Carlos Dominguez 13 de enero, 2026

Scott Adams, el dibujante famoso por su tira cómica Dilbert murió a los 68 años, según informó el martes su exesposa.

Adams, que alcanzó la fama en la década de 1990 con su sátira sobre la vida en las oficinas de cuello blanco, había estado recibiendo cuidados paliativos en su casa en el norte de California después de que le diagnosticaran cáncer de próstata.

Su exesposa, Shelly Miles, anunció su fallecimiento en un emotivo mensaje transmitido en directo en el canal de YouTube de Adams, Real Coffee with Scott Adams.

El presidente Trump, rindió homenaje a Adams calificándolo de "gran influyente" en una publicación en su plataforma Truth Social.

"Era un tipo fantástico, que me apreciaba y respetaba cuando no era popular hacerlo", escribió Trump. Adams apoyó a Trump antes de su victoria electoral de 2016.

Dilbert se publicó por primera vez en 1989 y seguía a su personaje principal, un ingeniero que trabajaba en una oficina sometida a una microgestión constante. En su apogeo, la tira se sindicó en unos 2.000 periódicos a nivel internacional.