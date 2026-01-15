¿Puede un hombre quedarse embarazado? La 'difícil' pregunta de un senador republicano que una experta demócrata no supo responder

Publicado por Williams Perdomo 15 de enero, 2026

Una audiencia del Senado generó polémica luego de que el republicano Josh Hawley cuestionara repetidamente a la doctora de tendencia demócrata Nisha Verma, obstetra-ginecóloga, sobre si los hombres pueden quedar embarazados.

La situación ocurrió en una audiencia del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, que originalmente se centró en la seguridad del aborto con medicamentos, particularmente el fármaco mifepristona, y las preocupaciones sobre la coerción o el mal uso del medicamento.

En ese sentido, la reunión tenía como propósito evaluar la seguridad de las pastillas abortivas y determinar si la legislación actual es adecuada. Durante la discusión, se expresó la preocupación de que algunos hombres podrían adquirir estas pastillas para coaccionar a sus parejas para abortar.

Una de las legisladoras en abrir el debate fue Ashley Moody, quien interrogó a la Dra. Verma. En respuesta, Verma no respondió directamente si los hombres pueden embarazarse. En su lugar, aseguró que atiende a personas con diversas identidades y enfatizó un enfoque inclusivo en la atención al paciente.

En medio de la situación, el senador Hawley tomó entonces la iniciativa y presionó a Verma para que respondiera directamente.

"No estoy realmente seguro de cuál es el objetivo de la pregunta", respondió la doctora Verma.

A lo que Hawley respondió: "El objetivo es simplemente establecer una realidad biológica. Dijiste hace un momento que la ciencia y la evidencia deberían controlar, no la política... ¿Pueden los hombres embarazarse?".

Hawley insistió en que la ciencia debe guiar a la medicina y le pidió a Verma una respuesta clara. "¿Entonces los hombres pueden embarazarse? Y usted es un doctor en ciencias. La evidencia debe guiar a la medicina".

Luego la doctora aseguró que las preguntas fueron “polarizantes” y que ese tipo de cuestionamientos de sí o no como suelen usarse como herramientas políticas.

Por su parte, Hawley resaltó que "No es polarizador decir que las mujeres son una realidad biológica y deben ser tratadas y protegidas como tal; eso no es polarizador. Es la verdad… Para que conste, son las mujeres las que se embarazan, no los hombres".