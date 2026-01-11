Bob Weir, guitarrista y fundador de la banda Grateful Dead, murió a los 78 años

Publicado por Williams Perdomo 11 de enero, 2026

El guitarrista y compositor estadounidense Bob Weir, miembro fundador de la revolucionaria y psicodélica banda de improvisación Grateful Dead, murió a los 78 años, anunció el sábado su familia.

Weir fue diagnosticado de cáncer en julio y había vencido a la enfermedad, pero "sucumbió a problemas pulmonares subyacentes", dijo su familia en un comunicado en su página web personal, sin precisar dónde ni cuándo murió.

"Durante más de sesenta años, Bobby se lanzó a la carretera", decía el comunicado. "Bobby será para siempre una fuerza guía cuyo arte único reconfiguró la música estadounidense".

"Su trabajo hizo algo más que llenar salas con música; fue una cálida luz de sol que llenó el alma, construyendo una comunidad, un lenguaje y un sentimiento de familia que generaciones de fans llevan consigo".

Fundados en San Francisco por Weir, Jerry Garcia, Ron Pigpen McKernan, Phil Lesh y Bill Kreutzmann, los Grateful Dead se convirtieron en uno de los principales grupos musicales surgidos del movimiento contracultural de los años sesenta.

Con su característico estilo de improvisación y mezcla de géneros, la banda se hizo famosa por no repetir nunca el mismo concierto, ganarse una ávida y diversa legión de fans y vender millones de discos.

Los rockeros se disolvieron en 1995, pocos meses después de la muerte del guitarrista García a la edad de 53 años, y un año después de que el grupo fuera incluido en el Rock & Roll Hall of Fame.

Weir, sin embargo, seguiría actuando de forma intermitente con otros miembros vivos de la banda, más recientemente en el grupo Dead & Company, del que también formaba parte el guitarrista y cantante John Mayer.

"Mientras recordamos a Bobby, es difícil no sentir el eco de su forma de vivir", dijo la familia.

"Un hombre a la deriva y soñando, sin preocuparse nunca de si el camino le llevaría a casa. Un hijo de incontables árboles. Un niño de mares sin límites", dijo la familia, citando las canciones 'Cassidy' y 'Lost Sailor'. escritas por Weir y el fallecido John Perry Barlow.