Sin perdón presidencial: Trump niega indulto a Sean 'Diddy' Combs

Publicado por Diane Hernández 9 de enero, 2026

El presidente Donald Trump afirmó que no concederá un indulto a la estrella del hip-hop Sean Diddy Combs, quien actualmente cumple una condena de cuatro años de prisión por delitos relacionados con la prostitución, pese a haber solicitado formalmente el perdón presidencial.

En una entrevista concedida a The New York Times, Trump reveló que Combs le envió una carta solicitando clemencia, pero dejó claro que no está dispuesto a otorgarla. "No planeo hacerlo", señaló el mandatario al ser consultado sobre el caso.

Combs, de 56 años, fue condenado en julio del año pasado por dos cargos de transporte de personas a través de fronteras estatales con fines de prostitución. Un jurado lo absolvió, sin embargo, de los cargos más graves que enfrentaba, entre ellos tráfico sexual y crimen organizado, lo que redujo significativamente su exposición penal.

Maduro, Bankman-Fried y Menéndez también quedan fuera

Durante la misma entrevista, Trump descartó otorgar indultos a otras figuras de alto perfil. Al ser preguntado sobre el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, capturado recientemente por fuerzas estadounidenses y acusado de narcotráfico, el presidente fue tajante: "No, no lo veo".

Trump también negó cualquier intención de indultar al exmagnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried, quien cumple una sentencia de 25 años de prisión, así como al exsenador demócrata Robert Menéndez, condenado a 11 años por aceptar sobornos.

El mandatario aseguró además que no ha considerado el caso de Derek Chauvin, el exoficial de policía de Minneapolis condenado por el asesinato de George Floyd en 2020. "No me han preguntado sobre eso" respondió.