La misión Crew-11 de la NASA regresará de la EEI antes de lo previsto debido a la "condición médica grave" de un tripulante

Publicado por Santiago Ospital 9 de enero, 2026

La administración de la NASA ha confirmado que los integrantes de la misión Crew-11, actualmente en la Estación Espacial Internacional (EEI), regresarán a la Tierra antes de lo planificado debido a un problema médico detectado en uno de sus miembros. Según informó el administrador de la agencia, Jared Isaacman, el astronauta afectado se encuentra en estado estable.

Aunque la agencia no ha revelado detalles específicos sobre la patología, se ha enfatizado que este regreso anticipado no debe catalogarse como una evacuación de emergencia, sino como una medida preventiva basada en el "riesgo persistente".

Una decisión estratégica ante la incertidumbre diagnóstica

El director médico y de salud de la NASA, James Polk, explicó que la resolución de traer a la tripulación de vuelta se fundamenta en "la pregunta persistente sobre cuál es el diagnóstico".

Por su parte, el administrador asociado, Amit Kshatriya, destacó la excepcionalidad del evento: "Es la primera vez que realizamos una evacuación médica controlada desde el vehículo. Así que eso es inusual" .

"Ayer fue un ejemplo perfecto del entrenamiento en acción. Una vez que la situación en la estación se estabilizó, cuidadosas deliberaciones nos llevaron a la decisión de regresar a la Tripulación 11... mientras garantizamos el mínimo impacto operativo", dijo también.

Detalles de la Tripulación 11 y el impacto en la misión

​

​ Michael Fincke (piloto estadounidense, NASA)

(piloto estadounidense, NASA) Zena Cardman (comandante estadounidense, NASA)

(comandante estadounidense, NASA) Kimiya Yui (especialista de misión japonés, de la agencia japonesa JAXA)

(especialista de misión japonés, de la agencia japonesa JAXA) Oleg Platonov (especialista de misión ruso, de la rusa Roscosmos)

El objetivo de la misión es realizar investigaciones, demostraciones tecnológicas y actividades de mantenimiento en la EEI. Debido a esta salida prematura, algunas actividades críticas han quedado en pausa:

​

​ Caminata espacial : Fincke y Cardman tenían programada una salida de seis horas para realizar mejoras críticas en el sistema eléctrico de la EEI.

: Fincke y Cardman tenían programada una salida de seis horas para realizar mejoras críticas en el sistema eléctrico de la EEI. Transición: Los astronautas se encontraban en la estación desde el 1 de agosto y su regreso original estaba previsto para finales de este mes. La Tripulación 11 (Crew-11), fruto de la colaboración entre NASA y SpaceX, está integrada por cuatro astronautas de tres agencias espaciales distintas:El objetivo de la misión es realizar investigaciones, demostraciones tecnológicas y actividades de mantenimiento en la EEI. Debido a esta salida prematura, algunas actividades críticas han quedado en pausa:

El futuro inmediato en la Estación Espacial Internacional

A pesar de la partida de la Crew-11 en los "próximos días", la presencia humana en el laboratorio orbital continúa. Actualmente permanecen en la EEI:

Christopher Williams (NASA), quien llegó en una misión rusa.

(NASA), quien llegó en una misión rusa. Los cosmonautas rusos Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikayev.

La NASA ha indicado que es altamente probable que la próxima misión estadounidense despegue hacia la EEI antes de lo previsto para mantener el flujo de investigaciones científicas y el mantenimiento de la plataforma espacial.