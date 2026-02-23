El primer ministro de Groenlandia dice “no, gracias” al barco hospital ofrecido por Trump

Publicado por Sabrina Martin 22 de febrero, 2026

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, rechazó públicamente la propuesta del presidente Donald Trump de enviar un barco hospital estadounidense al territorio ártico. La respuesta llegó este domingo mediante una publicación en Facebook, donde el líder groenlandés agradeció la oferta, pero dejó claro que su Gobierno no la considera necesaria.

Trump anunció el sábado en Truth Social que su Administración trabaja con el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, para enviar un buque hospital a Groenlandia con el objetivo de atender a personas enfermas que, según afirmó, “no están siendo atendidas allí”.

En su mensaje, Nielsen sostuvo que Groenlandia cuenta con un sistema público de salud en el que la atención es gratuita para los ciudadanos, y contrastó ese modelo con el de Estados Unidos, donde —indicó— acudir al médico implica un costo. “Decimos que no, gracias desde aquí”, escribió. Al mismo tiempo, afirmó que su país está “siempre” dispuesto al diálogo con Washington, pero pidió que cualquier conversación se realice directamente y con respeto, en lugar de a través de publicaciones en redes sociales.

Contexto estratégico y contactos diplomáticos

La propuesta se produce en medio del interés de Washington por reforzar su presencia en el Ártico. Landry fue designado enviado especial para Groenlandia en diciembre y ha mantenido conversaciones formales en las que se han expuesto los planes de la Administración para fortalecer la seguridad regional ante amenazas de Rusia y China. A finales de enero, también dialogó con líderes de la OTAN y expresó su apoyo a un "marco de un acuerdo futuro" orientado a ampliar la influencia estadounidense en la zona.

Incidente reciente y capacidades navales

El anuncio del posible envío del buque hospital ocurrió después de que el Mando Ártico Conjunto de Dinamarca evacuara a un tripulante de un submarino estadounidense a siete millas náuticas de Nuuk. El militar fue trasladado en un helicóptero Seahawk de la Defensa danesa a un hospital en la capital groenlandesa y entregado a las autoridades sanitarias locales.