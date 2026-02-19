El estratega político Fernando Cerimedo sobre el giro a la derecha en la región: “Hay un agotamiento claro de los modelos socialistas en nuestros países”

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de febrero, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al estratega político Fernando Cerimedo, con quién conversó sobre la forma en la cual América Latina está tomando un giro hacía la derecha con el ascenso de figuras como el presidente argentino Javier Milei o José Antonio Kast en Chile, siendo este un fenómeno impulsado por los errores de una izquierda que a lo largo de estos últimos años ha venido perdiendo su popularidad debido a una clara ineficiencia y diferentes tipos de escándalos.

“Hay un agotamiento claro de los modelos socialistas en nuestros países, y la comunicación digital junto a las redes sociales han permitido que la gente no perciba únicamente por lo que dice el político sino también por lo que dice la gente como tal. […] Cuando uno llega al gobierno hay que tomar medidas drásticas, porque tanto la gente que te eligió como la que no confió en vos están dispuestos a que les duela, a pagar el precio del sacrificio […] La izquierda terminó recluida en una minoría muy chica dentro de lo que es la comunicación y lo que es el gobierno.

