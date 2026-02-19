ANÁLISIS
Ocho presidentes en diez años: el izquierdista José María Balcázar asume la presidencia interina de Perú
El país sudamericano vuelve a cambiar de jefe de Estado y se encamina a nuevas elecciones sumergido en la inestabilidad.
Perú tiene, una vez más, nuevo presidente. Tras la destitución de José Jerí, cercado por acusaciones de corrupción, el izquierdista José María Balcázar fue elegido para encabezar el Ejecutivo peruano.
El exmagistrado de la Corte Suprema fue elegido jefe del Congreso peruano el miércoles por sus homólogos congresistas. Por tanto, Balcázar se convirtió automáticamente en presidente: las leyes locales estipulan que cuando la presidencia se encuentra vacía, debe asumir el cargo el jefe del Parlamento.
Su mandato, sin embargo, será breve: se deberán celebrar presidenciales este año. Quien salga electo en las urnas asumirá la dirección del país el 26 de julio.
"En estos pocos meses que nos quedan vamos a garantizar al pueblo de Perú que va a haber una transición democrática y electoral pacífica", aseguró en su primer discurso como presidente frente al Parlamento. Prometió, asimismo, transparencia en los próximos comicios: "Que no haya ningún tipo de duda en las elecciones".
Un número récord de más de 30 candidatos aspira a llegar a la presidencia en las elecciones de abril, que marcarán también el regreso a un Parlamento bicameral.
Diez años, ocho presidentes: destituciones, una renuncia y una breve excepción
Perú atraviesa una crisis de estabilidad desde hace una década. En los últimos diez años, el Palacio de Gobierno tuvo ocho inquilinos. En el mismo período, solo uno de siete presidentes completó su mandato.
El antecesor de Balcázar, Jerí, cayó en desgracia en enero, cuando la fiscalía le abrió una pesquisa por presunto tráfico de influencias y "patrocinio ilegal de intereses". Bajo la lupa estaba una cita encubierta que celebró con un empresario chino con contratos estatales. Este mes se le abrió otra pesquisa más por la contratación indebida de nueve mujeres en su Gobierno.
El propio Jerí también había llegado a la Presidencia vía el Congreso. El pasado octubre reemplazó a la destituida Dina Boluarte, removida por los congresistas por su "permanente incapacidad moral". Entre otras, la consideraron incapaz de resolver una ola de inseguridad y corrupción.
Boluarte había llegado a la presidencia desde el cargo de vicepresidente. El hasta entonces presidente, Pedro Castillo, electo en las urnas, fue destituido por el Congreso tras haber intentado disolver el Parlamento en un acto considerado inconstitucional en diciembre de 2022.
A continuación, la lista de los últimos presidentes de Perú y su permanencia en el poder:
- Pablo Kuczynski- 20 meses en el cargo: elegido en julio de 2016 por cinco años tras derrotar en una apretada elección a Keiko Fujimori. Fue destituido por el Congreso tras un escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht.
- Martín Vizcarra - 32 meses: vicepresidente de Kuczynski, asumió el poder en marzo de 2018 para completar un mandato previsto hasta julio de 2021. El 10 de noviembre de 2020, el Congreso lo destituyó en un juicio político por "incapacidad moral permanente".
- Manuel Merino - cinco días: la caída de Vizcarra llevó al poder al entonces jefe del Congreso, Manuel Merino. Renunció después de que se produjeran protestas violentas que acabaron con dos muertos.
- Francisco Sagasti - ocho meses: fue elegido por el Parlamento tras el paso al costado de Merino. Su misión era atenuar la violencia en las calles. Fue el único en completar su mandato, dejando el cargo en julio de 2021 después de que se celebraran elecciones.
- Pedro Castillo - 17 meses: maestro de una escuela rural, de origen campesino e ideología marxista, acabó destituido en diciembre de 2022.
- Dina Boluarte - 34 meses: la primera y única mandataria de Perú fue removida del cargo el 10 de octubre pasado por el mismo Congreso que la había encumbrado.