Ocho presidentes en diez años: el izquierdista José María Balcázar asume la presidencia interina de Perú

Publicado por Santiago Ospital | AFP 19 de febrero, 2026

Perú tiene, una vez más, nuevo presidente. Tras la destitución de José Jerí, cercado por acusaciones de corrupción, el izquierdista José María Balcázar fue elegido para encabezar el Ejecutivo peruano.

El exmagistrado de la Corte Suprema fue elegido jefe del Congreso peruano el miércoles por sus homólogos congresistas. Por tanto, Balcázar se convirtió automáticamente en presidente: las leyes locales estipulan que cuando la presidencia se encuentra vacía, debe asumir el cargo el jefe del Parlamento.

Su mandato, sin embargo, será breve: se deberán celebrar presidenciales este año. Quien salga electo en las urnas asumirá la dirección del país el 26 de julio.

"En estos pocos meses que nos quedan vamos a garantizar al pueblo de Perú que va a haber una transición democrática y electoral pacífica", aseguró en su primer discurso como presidente frente al Parlamento. Prometió, asimismo, transparencia en los próximos comicios: "Que no haya ningún tipo de duda en las elecciones".

Un número récord de más de 30 candidatos aspira a llegar a la presidencia en las elecciones de abril, que marcarán también el regreso a un Parlamento bicameral.

Diez años, ocho presidentes: destituciones, una renuncia y una breve excepción

Perú atraviesa una crisis de estabilidad desde hace una década. En los últimos diez años, el Palacio de Gobierno tuvo ocho inquilinos. En el mismo período, solo uno de siete presidentes completó su mandato.

El antecesor de Balcázar, Jerí, cayó en desgracia en enero, cuando la fiscalía le abrió una pesquisa por presunto tráfico de influencias y "patrocinio ilegal de intereses". Bajo la lupa estaba una cita encubierta que celebró con un empresario chino con contratos estatales. Este mes se le abrió otra pesquisa más por la contratación indebida de nueve mujeres en su Gobierno.

El propio Jerí también había llegado a la Presidencia vía el Congreso. El pasado octubre reemplazó a la destituida Dina Boluarte, removida por los congresistas por su "permanente incapacidad moral". Entre otras, la consideraron incapaz de resolver una ola de inseguridad y corrupción.

Boluarte había llegado a la presidencia desde el cargo de vicepresidente. El hasta entonces presidente, Pedro Castillo, electo en las urnas, fue destituido por el Congreso tras haber intentado disolver el Parlamento en un acto considerado inconstitucional en diciembre de 2022.

A continuación, la lista de los últimos presidentes de Perú y su permanencia en el poder: