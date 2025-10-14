Voz media US Voz.us
Instagram contará con un nuevo filtro para proteger a los menores de contenidos nocivos

Meta Platforms se basó en la clasificación PG-13 para actualizar su política. Los padres tendrán acceso a una "nueva configuración más estricta" para elegir lo que quieren que vean sus hijos.

Logo de Instagram en un dispositivo. Imagen de archivoAFP.

Meta Platforms presentó este martes un nuevo filtro en Instagram destinado a proteger de mejor manera a los adolescentes de contenidos considerados como nocivos y mostrarles publicaciones predeterminadas "más seguras y apropiadas para su edad".

El gigante tecnológico presidido y dirigido por Mark Zuckerberg hizo pública esta novedad a través de un comunicado. En él, Meta Platforms detalló que "está renovando las cuentas para adolescentes para que se rijan por la clasificación PG-13 de las películas, lo que significa que los adolescentes verán, por defecto, contenido similar al que verían en una película PG-13".

"Hoy anunciamos que las cuentas para adolescentes de Instagram se regirán por la clasificación PG-13 de forma predeterminada. Esto significa que los adolescentes verán en Instagram contenidos similares a los que verían en una película con clasificación PG-13. Los adolescentes menores de 18 años se colocarán automáticamente en una configuración actualizada para mayores de 13 años y no podrán optar por no participar sin el permiso de sus padres", informó la compañía con sede en Menlo Park (California).

¿Qué es PG-13?

PG-13 es una clasificación de contenido que implica que una película o serie contiene material (tal como violencia física, violencia verbal o escenas sexuales) que no es apto para un público menor de 13 años, salvo que los padres o tutores legales permitan a los menores visualizarlas.

Por ejemplo, dejará de aparecer contenido "con lenguaje fuerte, ciertas acciones arriesgadas y contenido adicional que pueda incitar comportamientos potencialmente dañinos".

Meta Platforms añadió que también los padres tendrán acceso a una "nueva configuración más estricta" para escoger qué es lo que quieren que sus hijos vean en el feed de Instagram.

"Esperamos que esta actualización tranquilice a los padres, ya que estamos trabajando para mostrar a los adolescentes contenido seguro y adecuado para su edad en Instagram de forma predeterminada, al tiempo que les ofrecemos más formas de moldear la experiencia de sus hijos adolescentes", concluyó Meta Platforms.

El cambio empieza a operar de inmediato en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, antes de aplicarlo en otros países en los próximos meses.

