Un frío intenso y nuevas tormentas invernales marcarán los próximos días

Publicado por Williams Perdomo 27 de noviembre, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó de que una fuerte ola de frío continúa desde Michigan hasta Nueva York durante Thanksgiving y el fin de semana. En muchas zonas, las temperaturas se ubicarán entre 5 y 15 grados fahrenheit por debajo de lo habitual para fines de noviembre, con sensaciones propias de enero.

"Fuertes nevadas por efecto lago, vientos racheados y ventiscas localizadas persistirán hasta el Día de Acción de Gracias cerca de los Grandes Lagos y a sotavento de estos", escribió el servicio en su cuenta de X.

De igual manera, el NWS detalló que en la Costa Oeste, una tormenta se aproximará a Washington y Oregón durante la tarde y noche de Acción de Gracias, para luego avanzar hacia las Rocosas durante el viernes.

Se esperan varios centímetros de lluvia en las laderas expuestas de Washington y Oregón, así como entre 1 y 2 pies de nieve en las elevaciones más altas de la cordillera de las Cascadas. Las condiciones comenzarán a mejorar en esta región hacia la mañana del sábado.

Los lagos Erie y Ontario Además, algunas áreas al este de los lagos Erie y Ontario podrían recibir más de un pie de nieve, complicando seriamente los desplazamientos e incluso haciendo intransitables algunos caminos. Están vigentes alertas por nieve intensa y advertencias de ventisca en sectores de la Península Superior de Michigan, donde las rachas de viento podrían superar las 40 millas por hora.



Los viajes se verán afectados

Otra gran tormenta invernal comenzará a formarse este viernes en las Llanuras del Norte. El aire ártico se encontrará con una segunda tormenta que llega desde el Pacífico, creando una franja de nieve que se extenderá desde Montana hasta los Grandes Lagos occidentales. Más al sur, desde Misuri hasta Indiana, podría darse una mezcla de nieve y lluvia.

Las zonas más afectadas podrían recibir entre 15 y 30 centímetros de nieve, lo que podría provocar serias complicaciones en los viajes durante el viernes y el sábado. Las autoridades meteorológicas ya están emitiendo advertencias para que la población se prepare.