El 94% de los estadounidenses celebrará Acción de Gracias y el pavo reafirma su reinado en la mesa

Publicado por Diane Hernández 27 de noviembre, 2025

El Día de Acción de Gracias mantiene su fuerza como una de las celebraciones más arraigadas del país, y el pavo continúa ocupando un lugar central en los hogares. Según una nueva investigación de la Federación Nacional del Pavo (NTF), el 94% de los estadounidenses planea celebrar la festividad este año y casi 30 millones de pavos serán servidos en mesas a lo largo del territorio.

La encuesta, realizada en agosto de 2025 a una muestra representativa de 1.000 consumidores de entre 18 y 75 años, confirma que las tradiciones culinarias permanecen firmes. Entre quienes celebran, el 87% asegura que el pavo forma parte de su cena casi todos los años, y un 74% planea cocinar un ave entera.

La mayoría de las reuniones incluirán entre tres y diez invitados (71%) y casi seis de cada diez celebrantes (59%) actuarán como anfitriones, asegura la NTF.

"El Día de Acción de Gracias une a la gente como pocas tradiciones pueden lograr, y el pavo siempre es el centro de esa celebración. La industria estadounidense del pavo se enorgullece de contribuir a que esos momentos especiales sean posibles", afirmó Leslee Oden, presidenta y directora ejecutiva de la NTF, citada por el organismo en su web.

La cocina: tradición con espacio para la innovación

El estudio revela que la forma clásica de preparar el pavo sigue siendo la más popular.

El 65% de los estadounidenses lo asa al horno, mientras que otros optan por métodos más modernos o arriesgados: ahumado (10%), frito (7%), a la parrilla (7%) o en freidora de aire (7%).

Tras la gran cena, las tradiciones continúan. El 84% de los anfitriones envía a sus invitados a casa con sobras, y más de la mitad afirma que el sándwich de pavo sigue siendo la forma favorita de disfrutarlas al día siguiente.

Recursos para cocinar sin estrés

Con la intención de apoyar a los millones de cocineros caseros que se preparan para el día festivo, la NTF destaca su centro de recursos Acción de Gracias 101 disponible en EatTurkey.org. La plataforma ofrece herramientas como calculadoras de descongelación, tablas de cocción, tutoriales para cortar el pavo y recetas para aprovechar las sobras durante todo el fin de semana.