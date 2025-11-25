Las autoridades investigan el asesinato de la cantante hispana DELAROSA en California

Publicado por Alejandro Baños 25 de noviembre, 2025

El Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD) inició una investigación sobre el caso de la muerte de la influencer y cantante DELAROSA -nacida con el nombre de María De La Rosa-, quien presuntamente fue asesinada hace unos días en lo que parece indicar que fue una emboscada contra ella.

DELAROSA fue hallada en estado crítico el 22 de noviembre -en torno a las 1:25 am- en el interior de un vehículo cerca de la calle Bryant y de la avenida Tampa, en la comunidad de Northridge (Los Angeles, California).

Nada más llegar al lugar, los servicios de emergencias trasladaron a DELAROSA, de 22 años, a un hospital local cercano, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida de la joven.

Según informó el LAPD en un comunicado, varios testigos aseguraron que dos hombres se acercaron al vehículo en el que estaba la influencer y comenzaron a disparar. DELAROSA presentaba varias heridas de bala.

La investigación para esclarecer los motivos del presunto asesinato está en marcha y, hasta la fecha, ningún sospechoso ha sido arrestado.

DELAROSA había comenzado su carrera como cantante en agosto, con el lanzamiento de su canción 'No Me Llames', interpretada en español.