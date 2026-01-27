Bruselas da luz verde a que Francia prohíba el acceso a las redes sociales a menores de 15 años

Una pantalla con el logotipo de la plataforma de redes sociales TikTok y la bandera de la UE AFP.

Publicado por Carlos Dominguez 27 de enero, 2026

Francia tiene derecho a prohibir el uso de redes sociales a los menores de 15 años, tal como propone un proyecto de ley aprobado por la cámara baja de su Parlamento, pero la aplicación recaería en la UE, afirmó el martes la Comisión Europea.

El presidente francés, Emmanuel Macron, aspira a que la protección de los menores en las redes sociales y el control del tiempo que pasan frente a las pantallas se conviertan en una de las medidas emblemáticas de su segundo mandato, que concluye a mediados de 2027.

El portavoz de la Comisión, Thomas Regnier, declaró el martes que "las autoridades francesas tienen derecho a establecer una edad digital para sus ciudadanos", señalando que es "obligación de las grandes plataformas en línea respetar la legislación nacional".

Añadió, sin embargo, que en última instancia correspondería a la UE garantizar que las plataformas implementen herramientas adecuadas de verificación de edad.

"Las grandes plataformas en línea tienen la obligación de respetar la legislación nacional, pero asegurarse de que [la iniciativa] es aplicable y de que han puesto en marcha dispositivos de verificación de edad adecuados es una prerrogativa de la Comisión", agregó Regnier en declaraciones recogidas por AFP.

Si al final se adoptara la ley y fuera conforme a la legislación europea, "la Comisión se encargará de que las grandes plataformas la apliquen", indicó el vocero, que recordó que varios países europeos están probando una aplicación para comprobar la edad de los internautas.

Contundente mayoría

En la madrugada del martes, los legisladores franceses dieron su visto bueno a la propuesta que prohíbe el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales.

Esa intención tomó forma en un proyecto de ley presentado por el partido de Emmanuel Macron, Renacimiento, que la Asamblea Nacional aprobó pasada la medianoche con 130 votos a favor y 21 en contra, tras más de siete horas de intensos debates.

La iniciativa, que aún necesita el visto bueno del Senado para aplicarse, se presenta tras la decisión de Australia, que en diciembre prohibió el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, convirtiéndose en el primer país del mundo en hacerlo.

Emmanuel Macron: "Porque el cerebro de nuestros hijos no está en venta"

Emmanuel Macron defendió en un mensaje publicado en la red social X su ofensiva política para reforzar la protección de los menores en internet. En su tuit, justificó la necesidad de actuar con firmeza: "Porque el cerebro de nuestros hijos no está en venta. Ni a las plataformas estadounidenses ni a las redes chinas".

Añadió que los sueños de los jóvenes "no deben estar dictados por algoritmos" y subrayó su objetivo de evitar "una generación ansiosa", apostando en cambio por una juventud que crea en "Francia, la República y sus valores".

Por su parte, la agencia francesa de seguridad sanitaria, Anses, advirtió que las plataformas digitales como TikTok o Snapchat, tan presentes en el día a día de los adolescentes, pueden afectar negativamente a su salud mental.

De acuerdo con lo informado por AFP, el Ejecutivo pretende acelerar los plazos: a partir del 1 de septiembre, coincidiendo con el regreso a clases tras las vacaciones de verano, los menores de 15 años tendrán prohibido abrir nuevas cuentas, y las que ya existan deberán desactivarse antes del 1 de enero de 2027.

"Paternalismo digital"

Las fuerzas de centro y derecha aprobaron la prohibición, que dividió en cambio a la oposición de izquierda. Su ala radical, representada en La Francia Insumisa (LFI), denunció un "paternalismo digital" y una solución "simplista".

"No se deja de beber prohibiendo el alcohol. Se deja de beber mediante la prevención y con inversión en la salud pública", dijo el diputado de LFI, Arnaud Saint-Martin.

Prohibir los móviles en los liceos

En 2018, los diputados también aprobaron la prohibición del uso de teléfonos móviles en las escuelas primarias y en los centros de primer ciclo de secundaria, mientras que los liceos —a los que asisten jóvenes de 15 a 18 años— quedaron facultados para aplicarla de manera voluntaria.

Algunos ya experimentan esta medida, como el liceo profesional de Montsoult, a unos 25 kilómetros al norte de París. En su caso, sus 600 alumnos deben dejar sus celulares en maletines durante las clases.

Al inicio de cada clase, el profesor pasa un maletín negro donde cada alumno deposita su celular. Esto "apaciguó el clima escolar" porque "muchas altercaciones" se debían a su uso, explicó a AFP la docente Christine Antunes.