Israel suspenderá las licencias de las ONG con personal vinculado al terrorismo

Publicado por JNS Staff 31 de diciembre, 2025

Israel comenzará a aplicar medidas regulatorias actualizadas a las organizaciones no gubernamentales internacionales a partir del 1 de enero de 2026, suspendiendo las licencias de los grupos que "no hayan cumplido con los requisitos de seguridad y transparencia", anunció el martes el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y de Lucha contra el Antisemitismo.

La medida se debe a hallazgos de seguridad que indican que empleados de varias ONG internacionales que trabajan principalmente con la población palestina estaban implicados en actividades terroristas, según un proceso de revisión interministerial dirigido por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora.

"Las revisiones de seguridad revelaron que empleados de ciertas organizaciones estaban involucrados en actividades terroristas. En particular, las investigaciones determinaron que individuos vinculados a Médicos Sin Fronteras (MSF) tenían conexiones con organizaciones terroristas, incluida la Yihad Islámica Palestina y Hamás (uno identificado como francotirador de Hamás)", señaló el ministerio en un comunicado de prensa.

"A pesar de las reiteradas peticiones, la organización no proporcionó información completa sobre las identidades y funciones de estas personas", añadió.

Según el Gobierno, menos del 15% de las ONG internacionales examinadas violaban el marco reglamentario, principalmente por negarse a proporcionar información completa y verificable sobre los empleados, requisitos destinados a prevenir la infiltración terrorista en las estructuras humanitarias.

Las organizaciones afectadas dispusieron de 10 meses para regularizar sus licencias, incluida una prórroga de tres meses y medio desde septiembre hasta el 31 de diciembre de 2025, pero no cumplieron. Las organizaciones a las que se notifique la revocación de la licencia deberán cesar sus operaciones antes del 1 de marzo de 2026.

Funcionarios israelíes subrayaron que las medidas no interrumpirán la ayuda humanitaria a Gaza. La ayuda se sigue prestando a través de canales aprobados y verificados, entre ellos organismos de las Naciones Unidas, socios bilaterales y organizaciones humanitarias que cumplen las normas. Las ONG afectadas representan una pequeña fracción de la actividad humanitaria global, señaló el Gobierno.

El marco actualizado exige total transparencia en cuanto a personal, fuentes de financiación y estructuras operativas. La participación en actividades como la deslegitimación de Israel, acciones legales contra soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, la negación del Holocausto o la negación de las atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre de 2023 también constituye motivo para la revocación de la licencia.

El proceso está siendo coordinado con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Consejo de Seguridad Nacional, el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios y la Agencia de Seguridad de Israel.

"Estoy orgulloso de que el Gobierno haya confiado a mi ministerio la dirección de este esfuerzo para impedir la explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas", ha declarado el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli. "La ayuda humanitaria es bienvenida; la explotación de los marcos humanitarios para el terrorismo, no".

©JNS