Feliz 2026: Australia inaugura el nuevo año

Publicado por Carlos Dominguez 31 de diciembre, 2025

Las primeras festividades de Año Nuevo arrancaron el miércoles en Australia y en varias naciones del Pacífico, donde miles de personas se reunieron en playas, plazas y puertos para dar la bienvenida al 2026 con música, espectáculos de luces y los tradicionales fuegos artificiales.

En Sídney, cientos de miles de personas llenaron su icónico puerto para presenciar las nueve toneladas de fuegos artificiales que se dispararon desde la medianoche para recibir el nuevo año.

Sin embargo, en la ciudad australiana autoproclamada como la "capital mundial del Año Nuevo", los preparativos para la Nochevieja adquirieron un tono amargo debido a la masacre ocurrida hace apenas dos semanas durante una celebración de Janucá en Bondi Beach, en Sídney.

Una hora antes de la medianoche, las celebraciones se detuvieron para guardar un minuto de silencio por las 15 víctimas mortales del ataque terrorista, mientras el puente de la bahía de la ciudad se iluminaba de blanco como símbolo de paz.

"La alegría que solemos sentir al comienzo de un nuevo año se ve atenuada por la tristeza del antiguo", afirmó el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en un mensaje de vídeo.

Por otra parte, países del Pacífico como Kiribati y Samoa fueron los primeros en recibir el 2026 con un brindis, seguidos por Nueva Zelanda, donde la capital, Wellington, se iluminó con un espectáculo de fuegos artificiales.

Otros países esperan la llegada del 2026

Las celebraciones también generan gran expectación en la deslumbrante Nueva York y en las gélidas calles de Escocia, donde tiene lugar el festival Hogmanay.

Sin embargo, la playa de Copacabana, en Brasil, será el escenario de la mayor celebración de Año Nuevo del mundo, con la asistencia estimada de 2,5 millones de personas.

La fiesta incluirá conciertos repartidos en tres escenarios —con Gilberto Gil como figura principal— y un espectáculo de 1.200 drones, además del tradicional show de fuegos artificiales.