¿Quién es Morgan Geyser, autora del 'apuñalamiento Slender Man' recapturada tras fugarse en Wisconsin?

Publicado por Santiago Ospital 24 de noviembre, 2025

Morgan Geyser, de 22 años, fue recapturada tras cortarse la tobillera y escapar de su hogar grupal en Wisconsin. La joven fue condenada por el apuñalamiento a una compañera de escuela hace más de una década creyendo que así cumplían el deseo de un personaje de ficción, el Slenderman o Slender Man.

Entonces de tan solo 12 años, Geyser, junto a Anissa Weier, de la misma edad, idearon un plan para matar a su compañera Payton Leutner. Según trascendió del juicio, ambas se habían obsesionado con el Slenderman, un personaje de terror que se había vuelto viral.

El 31 de mayo de 2014, Geyser y Weier atrajeron a Leutner a un bosque mientras jugaban al escondite. Allí, la apuñalaron 19 veces. Se fueron creyendo que la habían matado, pero la víctima, sin embargo, sobrevivió, y pudo arrastrarse hasta que fue rescatada por un transeúnte.

Según el Milwaukee Journal Sentinel, la joven aceptó la culpabilidad tras más de tres años de juicio, en el que las atacantes sostuvieron que el Slender Man las había amenazado con matarlas o a sus familias si no atacaban a Leutner. El magistrado del caso aceptó su declaración de culpabilidad por intento de homicidio intencional en primer grado, pero sin responsabilidad penal, y ordenó que fuese derivada a los servicios de salud.

Tras estar internada en un instituto de salud mental, fue enviada, por orden de un juez, a un hogar grupal en Wisconsin. De allí escapó el sábado por la noche tras cortar el brazalete de vigilancia del Departamento de Correccionales.

¿Cómo fue la captura de Morgan Geyser?

Alrededor de las 9:30 pm del sábado el Departamento de Correccionales recibió una alerta de que el brazalete con monitor GPS de Geyser estaba funcionando mal. Contactaron con el personal del hogar, que notó se había fugado. Recién al día siguiente un miembro del hogar reportó la desaparición a la Policía.

El domingo por la mañana, Geyser continuaba prófuga. Se la había visto por última vez cerca de las 8 pm del día anterior con un "adulto que conocía". Así lo informó el Departamento de Policía de Madison (MPD), que urgió al público: "Si ve a Geyser, llame al 911".

El domingo cerca de las 10:34 pm el MPD reportó que la prófuga había sido detenida en el estado de Illinois. "Ya no es necesario buscar a Morgan Geyser en este momento", sostuvo.

La familia de la víctima publicó en un comunicado recogido por NBC Chicago que "Payton y su familia están a salvo y colaboran estrechamente con las fuerzas del orden locales para garantizar su seguridad". "La familia desea agradecer a todas las fuerzas del orden que han participado en los esfuerzos para detener a Morgan".