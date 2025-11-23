Trump dice que podría solucionar rápidamente el problema de la delincuencia en Chicago

Publicado por Just The News 23 de noviembre, 2025

El presidente Trump dijo el sábado que podría solucionar rápidamente el problema de la delincuencia en Chicago, pero los líderes estatales y locales están rechazando la ayuda federal.

"Crimen masivo y disturbios en el área de Chicago Loop. Múltiples agentes de policía atacados y gravemente heridos. 300 personas amotinadas, 6 víctimas heridas de bala, una en estado crítico y otra MUERTA", escribió en las redes sociales.

"Mientras tanto, el gobernador Pritzker y el alcalde de bajo coeficiente intelectual de Chicago están rechazando la ayuda del Gobierno Federal para una situación que podría remediarse rápidamente. La gente está coreando ¡¡¡TRUMP!!!", añadió.

© Just The News