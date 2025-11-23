Voz media US Voz.us
Trump dice que podría solucionar rápidamente el problema de la delincuencia en Chicago

"La gente está coreando: ¡¡¡TRAIGAN A TRUMP!!!". dice Trump.

Trump en el Salón Oval/ Brendan Smialowski

Trump en el Salón Oval/ Brendan SmialowskiAFP

Just The News

El presidente Trump dijo el sábado que podría solucionar rápidamente el problema de la delincuencia en Chicago, pero los líderes estatales y locales están rechazando la ayuda federal.

"Crimen masivo y disturbios en el área de Chicago Loop. Múltiples agentes de policía atacados y gravemente heridos. 300 personas amotinadas, 6 víctimas heridas de bala, una en estado crítico y otra MUERTA", escribió en las redes sociales.

"Mientras tanto, el gobernador Pritzker y el alcalde de bajo coeficiente intelectual de Chicago están rechazando la ayuda del Gobierno Federal para una situación que podría remediarse rápidamente. La gente está coreando ¡¡¡TRUMP!!!", añadió.

