Trump dice que podría solucionar rápidamente el problema de la delincuencia en Chicago
"La gente está coreando: ¡¡¡TRAIGAN A TRUMP!!!". dice Trump.
El presidente Trump dijo el sábado que podría solucionar rápidamente el problema de la delincuencia en Chicago, pero los líderes estatales y locales están rechazando la ayuda federal.
"Crimen masivo y disturbios en el área de Chicago Loop. Múltiples agentes de policía atacados y gravemente heridos. 300 personas amotinadas, 6 víctimas heridas de bala, una en estado crítico y otra MUERTA", escribió en las redes sociales.
"Mientras tanto, el gobernador Pritzker y el alcalde de bajo coeficiente intelectual de Chicago están rechazando la ayuda del Gobierno Federal para una situación que podría remediarse rápidamente. La gente está coreando ¡¡¡TRUMP!!!", añadió.