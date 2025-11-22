Chicago: dos tiroteos dejan al menos seis heridos, incluido un policía
Los incidentes se produjeron minutos después del encendido del árbol de Navidad en el centro de la ciudad.
Dos tiroteos que se produjeron en el Loop, en el centro de Chicago (Illinois), horas después de que concluyese la ceremonia de encendido del árbol de Navidad dejaron un balance de seis heridos.
El primero de los tiroteos ocurrió en los aledaños del Teatro de Chicago, en el cruce entre las calles State y Randolph, en torno a las 9:50 pm.
Minutos después, cerca de las calles Adams y Dearborn, se produjo el segundo de los tiroteos.
Brian Hopkins, concejal de Chicago, informó de que cinco personas fueron baleadas. "Una de ellas está en estado crítico con una herida de bala en el torso", dijo.
Además, el funcionario confirmó que un agente de policía tuvo que ser hospitalizado tras haber sido atacado con gas pimienta y pistolas eléctricas.
El agente Tom Ahern, portavoz del Departamento de Policía de Chicago, ratificó las cifras de heridos.
Ambos incidentes se encuentran en fase de investigación.