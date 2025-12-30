Un texano, acusado de proporcionar al ISIS fondos y componentes para bombas

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 30 de diciembre, 2025

Un texano de 21 años ha sido acusado de un delito federal de terrorismo por intentar dar componentes para bombas y dinero a personas que creía que estaban relacionadas con el grupo terrorista Estado Islámico, según informó el 29 de diciembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

John Michael Garza Jr., de Midlothian, Texas, fue acusado tras reunirse el 22 de diciembre con una persona que creía que apoyaba a una organización terrorista extranjera. Las autoridades dijeron que la persona en cuestión era un agente encubierto FBI.

Según la denuncia federal, Garza llevó "diversos materiales para fabricar bombas" a la reunión y "explicó cómo mezclar los ingredientes y rodearlos con clavos." También "se ofreció a enviar al agente encubierto un vídeo instructivo de construcción de bombas".

Los fiscales dijeron que la investigación comenzó a mediados de octubre, cuando un empleado encubierto del Departamento de Policía de Nueva York tomó nota de "una cuenta en redes sociales", que más tarde condujo a Garza, que seguía contenido pro-ISIS y en la que se había escrito un comentario de apoyo al grupo terrorista en un post.

Durante semanas de conversación en línea, Garza, que se describió a sí mismo ante el funcionario encubierto como "mexicano-estadounidense", compartió que "adhería a la ideología del ISIS" y envió comunicados de prensa oficiales del ISIS. También envió pequeñas cantidades de criptomoneda en noviembre y diciembre, creyendo que su dinero ayudaría al ISIS a comprar armas de fuego.

Garza compareció ante el tribunal federal el pasado día 23, con una audiencia de causa probable y detención programada para el día 20. Si es declarado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.

