Colombia: se duplicaron los grupos armados durante el Gobierno de Gustavo Petro

Publicado por Joaquín Núñez 30 de diciembre, 2025

Colombia sufrió recientemente un crudo episodio de violencia contra las fuerzas del orden: siete soldados fueron asesinados mientras descansaban producto de un ataque realizado con drones. En este contexto, The Wall Street Journal publicó un artículo explicando la naturaleza de estos ataques, subrayando que "los grupos armados de Colombia se han duplicado" durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Juan Fornero, autor del artículo en el WSJ, explicó que las milicias responsables de estos ataques están aumentando en "frecuencia y seguridad". "Desde abril de 2024, cuando comenzaron los ataques, el ejército afirma que se han producido unos 400 ataques con drones, que han causado la muerte de 24 soldados y policías y heridas a 260 personas", añadió.

Precisamente, estas son las milicias que el presidente Donald Trump califica como "narcoterroristas". Incluso definió al líder colombiano, Gustavo Petro, como un "líder del narcotráfico".

"El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta enérgicamente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos, que no son más que un timo a largo plazo a América", publicó Trump el pasado 19 de octubre en Truth Social.

De vuelta al artículo del Journal, Fornero hizo énfasis en el aumento de los grupos armados bajo la presidencia de Petro, cuyo mandato termina en agosto de 2027.

"Los grupos armados de Colombia han duplicado aproximadamente su tamaño hasta alcanzar los 25.000 miembros en los últimos tres años, un periodo durante el cual el presidente Petro declaró un alto el fuego militar que permitió a las milicias reclutar combatientes. Además, son expertos en la guerra con drones", sumó.

César Jaramillo, ingeniero de drones de la estatal Industria Aeronáutica Colombiana, le dijo al citado medio que para los grupos armados la obtención y el uso de los drones son muy sencillo: “Es muy barato para un grupo armado usar esta tecnología. La tecnología está disponible y es muy fácil de implementar”.