Valve anuncia su nueva Steam Machine, un dispositivo que reduce la brecha entre las consolas y los ordenadores

Publicado por Carlos Dominguez 13 de noviembre, 2025

Valve, la empresa de desarrollo de videojuegos, publicación y distribución digital de software de entretenimiento ha estado expandiendo su línea de hardware gaming en los últimos años, con el Steam Deck como su dispositivo portátil más exitoso hasta la fecha.

La empresa anunció el miércoles la Steam Machine, compuesta por tres nuevos dispositivos programados para lanzarse a principios de 2026. Estos forman parte de la "familia Steam Hardware" y están impulsados por SteamOS, con énfasis en la compatibilidad con juegos de PC vía Proton.

El nuevo Steam Hardware Steam Machine Una consola compacta para el salón, similar a un PC híbrido para TV o escritorio. Es una evolución de los Steam Machines originales de 2015, pero con hardware moderno y SteamOS optimizado. Valve la describe como "seis veces más potente que el Steam Deck".



​Especificaciones clave:

- CPU: AMD Zen 4 de 6 núcleos (hasta 4.8 GHz).

- GPU: AMD RDNA3 con 28 unidades de cómputo.

- RAM: 16 GB DDR5 + 8 GB DDR6 dedicada para VRAM.

- Almacenamiento: 512 GB o 2 TB SSD.

- Compatible con Proton para juegos de Windows.

​

​ Steam Controller Un nuevo controlador ergonómico de alta performance, compatible con PC, laptops y la Steam Machine. Comparte "ADN" con el Steam Deck, incorporando elementos innovadores para mayor precisión.

​

​Especificaciones clave:

​- Joysticks magnéticos.

- Trackpads.

- Giroscopio.

- Botones en los grips.

- Diseñado para SteamOS, pero versátil para otros setups.

​

​Steam Frame - Soporte para juegos VR de PC y desktop tradicionales.

- Foveated Streaming (renderizado foveado -técnica de optimización gráfica que imita la visión humana- para optimizar rendimiento).

- SteamOS en ARM para eficiencia.

- Antenas separadas para Wi-Fi 5/6 GHz.

- Incluye controladores tracked.

​

​Veredicto General

​El portal 8.5/10, elogiando su "potencia bruta en un paquete living room-friendly" y recomendándolo para fans de Steam que buscan un puente entre PC y consola. Una consola compacta para el salón, similar a unhíbrido parao escritorio. Es una evolución de los Steam Machines originales de, pero con hardware moderno y SteamOS optimizado. Valve la describe como "".- CPU: AMD Zen 4 de 6 núcleos ().- GPU: AMD RDNA3 conde cómputo.- RAM:dedicada para- Almacenamiento:- Compatible con Proton para juegos deUn nuevo controlador ergonómico de alta performance,, laptops y la Steam Machine. Comparte "" con el Steam Deck, incorporando elementos innovadores para​- Joysticks magnéticos.- Trackpads.- Giroscopio.- Botones en los grips.- Diseñado para SteamOS, pero versátil para otros setups.- Soporte para juegosdey desktop tradicionales.(renderizado foveado -técnica de optimización gráfica que- para optimizar rendimiento).- SteamOS enpara eficiencia.- Antenas separadas para- Incluye controladores tracked.​El portal IGN le da una puntuación provisional de, elogiando su "" y recomendándolo para fans de Steam que buscan

Estos anuncios reviven ambiciones pasadas en consolas y VR tras el éxito del Steam Deck (lanzado en 2022 y actualizado en 2023 con OLED).

Gabe Newell, presidente de Valve, destacó que responden a la demanda de más formas de jugar la biblioteca de Steam. "Es Steam en esteroides para tu TV", declaró.

No se mencionan actualizaciones para el Steam Deck en estos anuncios, ni nuevos juegos como companion, aunque se rumorea un Half-Life VR.