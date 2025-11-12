David Mantilla, hispano en la Marina, a los veteranos en su día: "Gracias a su valentía tenemos la libertad"

Publicado por Williams Perdomo 11 de noviembre, 2025

Los hispanos siguen llevando con orgullo el uniforme militar estadounidense. Según una resolución del Senado, que recoge datos hasta 2024, había más de 257.842 miembros hispanos del servicio activo en las fuerzas armadas del país.

Para muchos, la posibilidad de servir en las Fuerzas Armadas no solo significa hacer realidad un sueño, sino también una forma de expresar su gratitud hacia Estados Unidos por haberlos recibido y brindarles la oportunidad de alcanzar el sueño americano. Es el caso de David Mantilla, sargento de artillería de la Marina.

En conmemoración del Día de los Veteranos, Mantilla conversó con Voz Media sobre el orgullo de luchar por Estados Unidos. También contó su historia relatando cómo llegó a ser parte del Ejército más poderoso del mundo. Agradece a los que calificó como sus "hermanos veteranos" por su servicio y aseguró que gracias a su trabajo, el país mantiene su libertad.

"A los veteranos les digo que muchas gracias. Que gracias a su servicio y valentía tenemos la libertad. Gracias a su recorrido, le abrieron las puertas y las oportunidades a muchas personas como yo para servir y honrar a este país. Así que muchas gracias por su servicio. Se les recuerda y somos una familia", dijo Mantilla.