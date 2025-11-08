UPS suspende los vuelos de sus aviones de carga MD-11 tras accidente en Kentucky

Publicado por Carlos Dominguez 8 de noviembre, 2025

La empresa de paquetería UPS anunció el viernes la suspensión temporal de los vuelos de su flota de aviones de carga MD-11, después de que uno de ellos se viera involucrado en un accidente mortal en Kentucky esta semana.

"Por precaución y en interés de la seguridad, hemos tomado la decisión de suspender temporalmente nuestra flota de MD-11", indicó UPS. "La suspensión es efectiva de inmediato. Tomamos esta decisión de manera proactiva siguiendo la recomendación del fabricante del avión", agregó la empresa de mensajería.

También indicó que cuenta con planes de contingencia "para garantizar que podamos seguir ofreciendo un servicio fiable". Alrededor del 9% de la flota de UPS está compuesto de aviones MD-11, según la compañía.

El gigante de la paquetería FedEx también ha suspendido temporalmente su flota de MD-11 mientras realiza una revisión de seguridad.

Tragedia en Kentucky

Un McDonnell Douglas MD-11, con destino Hawái, se estrelló el martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el vuelo 2976 de UPS se estrelló hacia las 5:15 pm. (hora local), e identificó la aeronave como un McDonnell Douglas MD-11 que partía de Kentucky con destino a Hawái.

El aparato explotó en llamas al impactar contra varios negocios adyacentes al aeropuerto, causando al menos 14 muertos. A bordo viajaba una tripulación de tres personas.

"Por favor, recen por estas familias, por la comunidad de Louisville y por todos los afectados por este terrible suceso", declaró en X el gobernador de Kentucky, Andy Beshear.

Al despegar, el motor izquierdo se desprendió del ala, según dijeron testigos, y el avión acabó precipitándose y estrellándose contra varios edificios cercanos al aeropuerto.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación se están encargando de investigar el suceso, junto con otras autoridades.