Tragedia aérea en Kentucky: un avión de UPS se estrella en el aeropuerto de Louisville poco después del despegue

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de noviembre, 2025

Un avión McDonnell Douglas MD-11F de UPS se estrelló este martes en horas de la tarde poco después de despegar cerca del aeropuerto de Louisville, Kentucky. Según un comunicado por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA), la cual está investigando el accidente junto con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), el vuelo 2976 de UPS tenía como destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, Hawái. Asimismo, se detalló que la aeronave podría haber estado cargada con combustible para aviones en el momento del incidente, lo que provocó una enorme explosión en forma de bola de fuego. Si bien se desconoce el número de muertes, UPS informó en un comunicado que el vuelo contaba con tan solo tres tripulantes, de los cuales no proporcionaron ningún detalle sobre su estado.

En un comunicado, el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville (LMPD) explicó que tanto este cuerpo como otras agencias están en este instante respondiendo al reporte del accidente aéreo, señalando que hay varios heridos, pero sin especificar si estos se encuentran estables o en estado de gravedad. La policía añadió que las autoridades emitieron una orden de resguardo en el lugar para todas y cada una de las zonas que se encuentran ubicadas dentro de un radio de 5 millas del aeropuerto. “La LMPD y múltiples agencias están respondiendo a los reportes de un accidente aéreo cerca de Fern Valley y Grade Lane. Esta permanecerá cerrada indefinidamente entre Stooges y Crittenden”, señaló la LMPD.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, informó sobre el accidente y señaló que los equipos de emergencia se encontraban en el lugar, y aseguró que las autoridades proporcionarían más detalles cuando lo consideren pertinente. “Kentucky, estamos al tanto del informe de un accidente aéreo cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville. Los equipos de emergencia ya están en el lugar, y compartiremos más información tan pronto como esté disponible. Por favor, recen por los pilotos, la tripulación y todos los afectados. Pronto compartiremos más detalles”, escribió Beshear.