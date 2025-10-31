El FBI arrestó a varios sujetos en un presunto complot terrorista en Michigan

Publicado por Williams Perdomo 31 de octubre, 2025

El director del FBI, Kash Patel, informó de que la agencia arrestó a varios sujetos en un posible complot terrorista en Michigan que iba a ocurrir este fin de semana. El anuncio de Patel se hizo en las redes sociales este viernes.

Patel explicó que se ampliarán los detalles de la operación en las próximas horas:

"Esta mañana, el FBI frustró un posible ataque terrorista y arrestó a varios individuos en Michigan que presuntamente planeaban un ataque violento durante el fin de semana de Halloween", escribió en su cuenta de X.

This morning the FBI thwarted a potential terrorist attack and arrested multiple subjects in Michigan who were allegedly plotting a violent attack over Halloween weekend. More details to come. Thanks to the men and women of FBI and law enforcement everywhere standing guard 24/7… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 31, 2025

Además, agradeció a los agentes de la agencia por su labora para arrestar a los sospechosos. "Pronto habrá más detalles. Gracias a los hombres y mujeres del FBI y de las fuerzas del orden de todo el país que velan por nuestra seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que hacen posible nuestra misión de defender la patria".