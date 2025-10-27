Un Helicóptero y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China

Publicado por Israel Duro 27 de octubre, 2025

Las autoridades militares informaron de que dos vehículos aéreos de la Marina de Estados Unidos se estrellaron en el Mar de China Meridional en incidentes separados el domingo. No se reportó ninguna muerte debido a ambos incidentes.

Un helicóptero MH-60R Sea Hawk fue el protagonista del primer accidente. El vehículo "cayó en las aguas del Mar de China Meridional mientras realizaba operaciones de rutina desde el portaaviones USS Nimitz", según un comunicado de la Flota del Pacífico de la Marina estadounidense.

Los equipos de búsqueda y rescate recuperaron a los tres tripulantes a bordo del helicóptero, continuó el comunicado.

Se investigan las causas de ambos accidentes

Apenas media hora después, según la Marina, un avión de combate Boeing F/A-18F Super Hornet, también procedente del USS Nimitz, se estrelló en las mismas aguas, también "mientras realizaba operaciones de rutina. Ambos tripulantes a bordo se eyectaron de la aeronave y fueron rescatados, según las autoridades.

"Todo el personal involucrado está a salvo y en condición estable", dijo la Marina. "La causa de ambos incidentes está actualmente bajo investigación", agregó.

Trump en Asia

Los accidentes ocurren mientras el presidente Donald Trump realiza su primera gira por Asia en el marco de su segundo mandato. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también se prepara para iniciar viajar por varios países asiáticos.

A principios de este año, dos aviones de guerra estadounidenses cayeron del portaaviones Harry S. Truman de la Marina mientras operaban en Medio Oriente.